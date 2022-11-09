19歲最美星二代被批著得太少布　嬲爆反擊：去海邊難道要穿羽絨？

【星二代／王彩樺／黃于庭】53歲台灣資深女星王彩樺與19歲女兒黃于庭母女檔首度攜手，一同主持全新旅遊節目《媽呀！好好玩》，節目藉由親子結伴旅行，感受台灣最在地的文化、挖掘最富特色的秘境、最濃厚的人情味，來一趟賞心悅目又充滿驚喜的親子旅遊。事實上，王彩樺經常在社交平台上曬出愛女的美照，因此黃于庭也被封為台灣演藝圈「最美星二代」，如今和媽媽聯手主持，也讓人相當期待她的主持處女作表現。



《媽呀！好好玩》每次拍攝前由王彩樺與黃于庭母女各自選出想去的行程，有回味也有年輕人愛去的打卡景點，播出後由觀眾網路票選更喜歡哪個行程，而輸方則要完成勝者的心願。王彩樺特別規劃自己小時後最愛去的景點，並介紹從小到大最愛的美食，連阿公及同學都入鏡。

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《媽呀！好好玩》日前舉辦首映會，王彩樺也特別宣布女兒正式出道，女兒黃于庭笑說跟媽媽一起主持壓力很大，因為媽媽一直說話。節目中王彩樺的爸爸也現身，黃于庭對此就表示，看到阿公跟媽媽道歉有想哭的念頭，而王彩樺則解釋，她其實能體諒爸爸以前工作不順暢、家裡經濟壓力又大，所以常常打她和哥哥，雖兄妹倆從小被打到大，但她還是很愛爸爸。

外型甜美個性又帥氣的黃于庭是頗受期待的明日之星，這次首度與媽媽合作主持，她笑說幼時最討厭跟媽媽出門，有一次和媽媽到遊樂園玩，她和妹妹就在旁邊站著等了半小時，只因媽媽正在和民眾簽名拍照。雖然愛女加入演藝圈，但王彩樺依舊要求女兒繼續完成學業，例如這次拍攝《媽呀！好好玩》，都是利用周末放假時間拍攝，她強調還有其他節目在找女兒上，但都被她婉拒，因為她希望女兒目前多留時間專注於學業。

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王彩樺表示，她對於女兒在學業方面最要求的是英文，開玩笑說因為旅遊可以幫她點餐。由於王彩樺一直忙於工作，連黃于庭都說一年有300天看不到媽媽，而這次一起做節目是母女相處最久的時光，黃于庭還不忘吐槽王彩樺，透露每次媽媽都要在同一個地方拍照，而且美肌功能都一定要開，特別是磨皮功能還會開到最強。

黃于庭認為自己不大會演戲，但媽媽王彩樺卻覺得她頗有天份，因此還是會被媽媽帶去上表演課磨練，由於從小媽媽都忙於工作，黃于庭覺得自己從小就很獨立，反而是王彩樺更黏女兒，每天不管工作多晚回家，都要先看看女兒們才肯卸妝。黃于庭現在漸漸受到矚目，也開始有網友針對她的IG照片開始當鍵盤俠，就連穿泳衣還會有人嫌她穿得少，黃于庭笑說：「去海邊不穿泳衣難道要我穿羽絨衣嗎？」而王彩樺也贊成年輕就是要展露自己。

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