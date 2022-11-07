37歲爆肌男星全裸曬巨鵰　尺寸太驚人被質疑造假　迪奧占士咁回應

【HBO／白蓮會】影視節目中的裸露畫面，永遠會引起熱烈討論，往往是觀眾最矚目的焦點。今年艾美獎最大贏家、HBO《白蓮會》（又譯《白蓮花大飯店》／The White Lotus），全新第2季才首播，就因為英俊小生迪奧占士（Theo James）「大鵰晃過」的幾秒鐘掀起討論熱潮，一堆網友懷疑他用道具、並非本人的器官真實入鏡，他則表示原本該場戲拍得更煽情，就是不肯透露有無「造假」。



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迪奧占士曾經主演《分歧者·異類叛逃》（Divergent）、《妖夜尋狼：世紀血戰》（：Underworld: Blood Wars）等系列影片，近來在劇集中的演出尺度大開，先在《桑迪頓》（Sanditon）裸臀，之前在HBO劇集版《時光旅的戀人》（The Time Traveler's Wife）也常全裸登場，自嘲：「《白蓮會》的合約有註明我一定只能裸體。」他在第2季首集上演於好友的妻子身後脫下褲子、全身光溜溜被對方瞥見的情節，只見「重要部位」閃過，成為整集最受討論的話題之一，收視也比首季開播要更熱烈。

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有線頻道與影音平台因為要爭取訂戶，影片表現尺度多半較傳統電視台要大很多，Netflix即將於12月推出全新版本《查泰萊夫人的情人》（Lady Chatterley's Lover），由曾在《王冠》扮演年輕戴安娜、勇奪金球獎視后的艾瑪科林（Emma Corrin）掛帥，艾瑪本身是個前衛大方的女生，不像年輕的戴妃那樣清純、典雅，《查泰萊夫人的情人》描述軍官之妻因為丈夫受傷後不能人道，與粗獷的獵場看守人乾柴烈火，甚至還因此懷孕，小說原著曾因為性愛描述太露骨，在英國遭禁多年，歷來的影視版本也都少不了床戲，Netflix最新版光是預告片，艾瑪與男主角就都有全裸的場面，海報也是兩人裸身交纏，正式推出後勢必再掀清涼話題。

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倒是根據小說改編的劇集《古戰場傳奇》（Outlander）男主角山姆修根（Sam Heughan），對於劇組曾試圖說服他在首季中拍攝正面全裸的鏡頭，認為沒有必要那麼毫無保留，幾經溝通也令劇組讓步，卻還是覺得他們辜負了自己的信賴，在回憶錄中忍不住繼續批評。

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