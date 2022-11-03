Netflix 11月下架19套強作　《小丑》月底消失　附上架17部作品

迎接2022的倒數第2個月，影音串流平台Netflix公佈了11月即將上架的新影集，以及準備下架的片單。其中讓觀眾引頸期盼已久、描述英國王室的熱門劇集《皇冠》（The Crown）第5季終於迎來確切的上檔日期；另外則有多部經典台灣偶像劇準備「說再見」。



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Netflix 11月上架片單有哪些？

Netflix日前在Facebook粉絲專頁公布11月的上、下架片單。上架的電影有《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）等等；劇集及動畫的部分則有童年回憶《天線得得B》（Teletubbies），以及描述英國王室的傳記類劇集《皇冠》第5季。

適逢英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）離世，位居《網路溫度計》歐美劇網路口碑排行榜第19名的《皇冠》，本季將劇情重點放在查理斯王子（Prince Charles）、戴安娜王妃（Princess Diana）漸行漸遠的夫妻關係，格外吸引影迷關注。

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4部超神台劇將消失 Netflix 11月下架片單有哪些？

除了11月份將上架的Netflix影集令粉絲相當期待之外，11月份的下架片單也讓觀眾哀鴻片野，像是《斷背山》（Brokeback Mountain）、《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）等經典電影都名列其中。

另外，那些年我們青春裡的經典偶像劇《天國的嫁衣》、《海豚灣戀人》、《MVP情人》和《西街少年》也都在下架名單中，消息一曝光就讓不少網友哀嚎「我的青春又要再次逝去了」。

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