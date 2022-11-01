樂壇核數師｜Taylor Swift出道16年創歷史　稱霸Billboard Top 10

樂壇天后Taylor Swift出道16年，憑《Love Story》一曲紅遍全球，所創作的每隻大碟都有特定風格和主題，每首歌曲都有質素保證，獲外界冠上音樂才女的封號。距離對上的《Folklore》，Taylor相隔兩年帶着第十隻大碟《Midnights》回歸，歷史性打破多項記錄，再創事業高峰！



Taylor Swift早前於10月21出新專輯《Midnights》。（IG/@taylorswift）

《Midnights》於10月21日上架，推出未夠24小時已打破了Spotify單日最高播放紀錄。銷量方面亦非常理想，以157萬首週銷量成為Taylor Swift第五隻百萬大碟，更打破超過70項串流平台紀錄，成為串流時代最成功的大碟。

Taylor Swift新歌《Bejeweled》MV群星客串撐 暗藏10個神秘彩蛋

Taylor成為Billboard創榜64年以來，首位女歌手稱霸頭10首單曲。（IG/@taylorswift）

《Midnights》全碟20首歌全數上榜，其中有10首則大入了Top 10。（IG/@billboardcharts）

大碟中收錄的13首歌曲，特別版本《Midnights（3am Edition）》額外收錄了多7首隱藏歌曲。今日（1日）美國Billboard公布百大單曲榜，《Midnights》全碟20首歌全數上榜，其中有10首則打入了Top 10。這個記錄令Taylor成為Billboard創榜64年以來，首位女歌手稱霸頭10首單曲。而Taylor本人亦感到難以置信，並在Twitter興奮留言表示：「10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SMAMBLES.（我亂晒籠）」

今次專輯收錄了13首歌曲，同時透過歌曲講述人生中13個無眠夜晚的故事。（IG/@taylorswift）

Taylor Swift對於10首歌打入了Top 10感到難以置信。（Twitter）

除了壟斷了Billboard TOP 100的頭10位，Taylor亦是史上奪得最多十大Billboard單曲的女歌手。上文提及《Midnights》成為Taylor第五隻百萬大碟，同樣獲得過百萬的的大碟，包括有《Speak Now》（2010）、《Red》（2012）、《1989》（2014）及《reputation》（2017）。

至於音樂串流平台方面，Taylor的新歌在Spotify Charts中奪得排行榜的頭9位，更成為本周Top Songs、Top Artists、Top Albums、Daily Top Songs及Daily Top Artists的冠軍位置。

Taylor的新歌在Spotify Charts中奪得排行榜的頭9位。（Spotify Charts）