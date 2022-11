樂壇核數師｜Taylor Swift出道16年創歷史　稱霸Billboard Top 10

樂壇天后Taylor Swift出道16年,憑《Love Story》一曲紅遍全球,所創作的每隻大碟都有特定風格和主題,每首歌曲都有質素保證,獲外界冠上音樂才女的封號。距離對上的《Folklore》,Taylor相隔兩年帶着第十隻大碟《Midnights》回歸,歷史性打破多項記錄,再創事業高峰!



Taylor Swift早前於10月21出新專輯《Midnights》。(IG/@taylorswift)

《Midnights》於10月21日上架,推出未夠24小時已打破了Spotify單日最高播放紀錄。銷量方面亦非常理想,以157萬首週銷量成為Taylor Swift第五隻百萬大碟,更打破超過70項串流平台紀錄,成為串流時代最成功的大碟。

Taylor成為Billboard創榜64年以來,首位女歌手稱霸頭10首單曲。(IG/@taylorswift)

《Midnights》全碟20首歌全數上榜,其中有10首則大入了Top 10。(IG/@billboardcharts)

大碟中收錄的13首歌曲,特別版本《Midnights(3am Edition)》額外收錄了多7首隱藏歌曲。今日(1日)美國Billboard公布百大單曲榜,《Midnights》全碟20首歌全數上榜,其中有10首則打入了Top 10。這個記錄令Taylor成為Billboard創榜64年以來,首位女歌手稱霸頭10首單曲。而Taylor本人亦感到難以置信,並在Twitter興奮留言表示:「10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SMAMBLES.(我亂晒籠)」

今次專輯收錄了13首歌曲,同時透過歌曲講述人生中13個無眠夜晚的故事。(IG/@taylorswift)

Taylor Swift對於10首歌打入了Top 10感到難以置信。(Twitter)

除了壟斷了Billboard TOP 100的頭10位,Taylor亦是史上奪得最多十大Billboard單曲的女歌手。上文提及《Midnights》成為Taylor第五隻百萬大碟,同樣獲得過百萬的的大碟,包括有《Speak Now》(2010)、《Red》(2012)、《1989》(2014)及《reputation》(2017)。

至於音樂串流平台方面,Taylor的新歌在Spotify Charts中奪得排行榜的頭9位,更成為本周Top Songs、Top Artists、Top Albums、Daily Top Songs及Daily Top Artists的冠軍位置。

Taylor的新歌在Spotify Charts中奪得排行榜的頭9位。(Spotify Charts)