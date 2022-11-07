21歲歌手莊凌芸逝世年半　「爸爸突猝死」姐姐痛失2至親悲痛發文

上月底，台北市美堤河濱公園停車場發生死亡案件，53歲莊姓男子陳屍車上，當時當地警方調查排除他殺，無外力介入跡象，確認為心臟病發而導致猝死。據最新報導指出，莊姓男子是已逝藝人莊凌芸的父親，莊凌芸的姊姊在IG發文表示，6號本是爸爸的生日：「沒關係~放心飛吧！你們先聚，之後我會在天上與你們重逢的。」



莊凌芸在《聲林之王》表現亮眼，豈料去年3月疑因工作、家庭壓力大等因素而自縊，得年21歲，震驚台娛圈。事隔一年多，10月23號被發現陳屍在美堤河濱公園汽車上的男子，竟是莊凌芸的父親。據報導指出，經警方調查，莊男事發當天曾在美堤棒壘球場打球，最後卻沒有回家，家屬心急找人、到球場尋人未果，又在停車場逐一找車，才發現莊男車輛停在停車格，卻未熄火，且未上安全鎖，開門驚見莊男側倒在駕駛座上，全身僵硬明顯死亡。

【圖輯】點圖放大看21歲已故台灣女歌手莊凌芸舊照👇👇👇

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莊凌芸的姊姊，接連痛失兩名至親，在IG上難過發文，6號原本要在宜蘭幫爸爸慶生的，但也懂他無時無刻都掛念妹妹：「沒關係~放心地飛吧！你們先聚，之後我會在天上與你們重逢的。生日快樂，我永遠愛你。」

【同場加映】莊凌芸悲慘身世極坎坷 生前疑遭父親家暴 曾向警方申請保護令（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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