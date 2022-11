姜麗文親述因情傷三度萌生自殺念頭　秦沛為幫女兒學習瞭解抑鬱症

陳凱琳(Grace)監製及主持明珠台節目《Love Matters with Grace》今晚(2號)播出最後一集,第12集邀得姜麗文(Lesley)作嘉賓,與陳凱琳坐遊艇出海暢談何為愛護自己。陳凱琳先問點樣定義「自愛」,姜麗文認為必須先顧及自己嘅身體同心靈健康,先可以去愛別人;被問如何實踐「自愛」,姜麗文透露無論自己喺忙碌工作後有幾攰,佢堅持去健身室或喺屋企做運動,佢相信運動使大腦分泌嘅安多酚不單止有減壓作用,仲可以令佢將煩惱拋諸腦後。

在「Memory Lane」環節,姜麗文同陳凱琳認為亞洲人或許是不希望別人看到自己脆弱的一面,又或者害怕屋企人同朋友擔心,甚少同別人討論精神健康問題。姜麗文細訴自己曾因情傷而患上抑鬱症,三度萌生自殺念頭,當時她因害怕影響在娛樂圈工作的家人,或會被標籤為「秦沛患有抑鬱症的女兒」,而拒絕告訴爸爸,以及逃避搵朋友傾訴,最終把自己遇到的問題告知爸爸後,幸好獲得爸爸無限支持。

陳凱琳送上安慰。

姜麗文上載為自己婚禮寫的新歌《爸爸放心我出嫁》,在MV中爸爸秦沛亦帶驚喜現身大跳熱舞。(黃寶瑩 攝)

姜麗文感恩爸爸為了幫自己,更學習多瞭解精神健康及抑鬱症,爸爸更陪她一起參與生命熱線舉辦的活動從中瞭解受情緒困擾的人士。爸爸的舉動令姜麗文得到支持,願意繼續跟別人分享自己嘅經歷同故事。最後,陳凱琳與姜麗文大玩「Spin the Bottle」遊戲,挑戰「Truth or Dare」,適逢最後一集,佢哋決定一起跳進大海,《Love Matters with Grace》畫上完美句號。

Grace與Lesley 跳進大海。