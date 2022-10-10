藝人艾成自殺墮樓 大廈居民疑集體撞邪「出3倍價錢沒師傅敢來」
撰文：聯合新聞網
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艾成8月17日從住處墮樓身亡，當時曾傳出有些住戶會感到頭暈、身體不舒服的狀況，疑似是「集體沖煞」，而艾成墮樓時將一樓的欄杆撞壞，之後要請人來維修，都無人敢來，甚至出了3倍價錢，仍是沒有師傅敢來維修。
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許聖梅在節目《新聞挖挖哇》節目中談到，艾成墮樓時將一樓無障礙通道的欄杆撞壞，事發後住戶們要請人來修復，但是沒有人願意來，認為「怨氣太重」，甚至建議他們要先去收魂，做一些儀式，再請人來修，再加上有些住戶感到身體不適，後來經過住戶們同意決定要舉行一個「壓煞祈福法會」。
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命理師謝沅瑾在節目上稱，所謂的「集體沖煞」就像爆炸現場，會出現震波，範圍就是根據怨氣的程度來決定。
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