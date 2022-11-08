Netflix平價訂閱方案曝光「每小時播5分鐘廣告」不及兩個問題困擾

影音串流平台百家爭鳴，走到哪看到哪的便利優勢使其成為人們日常娛樂的主流。身為業界龍頭的Netflix推出全新的「含廣告基本訂閱方案」（Basic With Ads），比目前最優惠的美元$9.99（約港幣$79）訂閱方案還更便宜，不過缺點是每小時平均會出現約5分鐘的廣告且無法跳過。



Netflix推「含廣告訂閱方案」 全球9國家搶先上路

自今年5月份開始頻傳Netflix為了打擊「寄生帳戶」，防止共享帳號阻礙訂閱成長，將推出全新的廣告訂閱方案，而這個新政策現在真的開始執行了！

根據外媒報導，影音串流平台龍頭Netflix正式在11月3日推出「含廣告訂閱方案」（Basic With Ads），於澳洲、巴西、日本、南韓、英國、法國、德國、義大利和美國等9個國家實行，各個國家收費不盡相同，價格區間大約落在港幣$47到$55之間，比目前最便宜的Basic方案還優惠。

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花錢看廣告？網民狂批Netflix新方案：天才操作

雖然Netflix新方案的收費更親民，不過卻有一項為人詬病的缺點！選擇含廣告訂閱方案的用戶不僅無法享受4K高畫質的觀影體驗，僅能以720p畫質來觀賞；平均每小時還會有4到5分鐘的廣告內容，而且無法跳過。

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消息曝光後馬上受到網友砲轟，怒批「花錢看廣告」、「天才操作，謝謝我要退會員了」、「都花了2/3的錢還要看廣告？？？？？？」、「5分鐘太白癡，隔壁Youtube 5秒就夠煩了」。

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