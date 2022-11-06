她和她的她｜Netflix揭台灣8大社會問題　強迫女員工陪酒「跑數」

【她和她的她／Netflix】許瑋甯和李程彬領銜主演《她和她的她》Netflix獨家播出中，講述一名事業有成的獵頭顧問「林晨曦」從昏迷中醒來，發現自己身處平行世界，必須重新審視童年遭受殘酷創傷的懸疑犯罪故事，整整九集透過林晨曦、陳智苓和楊佳纓鐵三角帶出他們身邊周圍所發生的社會議題，發人省思，小編特別整理「Netflix《她和她的她》8大社會議題」！（以下內容含劇透，請斟酌閱讀）



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1. 女性職場性騷擾

作為獵頭顧問林晨曦慘遭杜駿儒職場性騷擾，從摟腰、摸背到強吻（超噁），甚至綁架擄人、錄製影像，杜駿儒還自導自演，惡人先告狀把自己當成是受害者，向公司同事大喊「你不要這樣，我已經結婚了」，吳慷仁真的把該角色演得淋漓盡致，這不是我們認識的《華燈初上》寶寶啊！（誤）

2. 男性職場性騷擾

不僅女性會遇到性騷擾，男性也會，柯迪洋被秘書方美茵吃豆腐，按摩和摸手是家常便飯，還被打過屁股，Kody：「性騷擾這三個字在男生身上跟在女生身上是完全不一樣的」、「熟女殺手，摸到是我賺到，不喜歡就要拒絕，但我需要這份工作」，遭到性騷擾卻不敢發聲，不管是礙於面子還是家計，都只能選擇隱忍！

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3. 玻璃天花板

在職業晉升上有潛在限定和障礙的玻璃天花板，剛好都發生的林晨曦身上，獵頭公司老闆：「晨曦能力很好沒錯，但你知道女人比較麻煩，萬一將來她要結婚懷孕就比較複雜」、方秘書挖角時對她說：「希望以已婚的身份求職，單身又美麗的女人在公司很容易惹來麻煩」，沒有明文規定，但卻真實存在！

4. 職場婦女的苛待

公關部主管，因為懷孕被方秘書各種吐槽，懷孕請產假是在當「薪水小偷」，方秘書：「你部門那麼忙，你突然懷孕真的很不負責任，小孩生出來找保姆請爸媽帶，身材要變回來，千萬不要肥得像豬一樣」，只因為她是婦女，只因為她是公司的門面，同為女人，難道不能對懷孕的女性更多體諒和包容嗎？

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5. 公司陪酒文化

業務部為了業績私下找其他女員工去陪客戶喝酒，把女人當作是賺錢的工具，踐踏女性尊嚴，雖然聲稱是「自願沒人強迫」，但真的是「自願」嗎？不僅如此，「下班應酬」亦是如此，表面上是搏感情和建立人脈，但實際上卻是去做「不得不做」的事，不論是事情、對象還是談話，只要是上對下、甲方對乙方，領薪水的我們難道只有低頭和接受的份嗎？

6. 數位性暴力

楊佳纓媽媽介紹給楊佳纓的新對象「關翔禮」，兩人深入交往後，關翔禮把私下拍好玩的性愛影片外流，這就是所謂的「數位性暴力」，作為女性，楊佳纓指責：「同意可以拍攝，但不代表可以把影片到處散佈」，成為一輩子無法抹滅的傷害，温貞菱也鼓勵所有女性：「在最脆弱的時候，也要相信絕對有人可以接住你！」

7. 未成年性侵

林晨曦和顏聖華中學時慘遭理化老師謝志忠性侵，對家長來說他是得過很多優良教師獎，和師母更是模範夫妻，殊不知是個面善心惡「狼師」，對於受害者沒有安慰，反而是各種質問「你沒有反抗嗎？」、「你沒有說不要嗎？」、「你沒有把他推開嗎？」，到頭來受害者還會自責和檢討「為什麼要對我做這種事？」、「為什麼是我？」、「覺得自己很噁心」，這段馬上讓人想到房思琪，讓人痛心！

8. 家庭冷暴力

顏聖華和杜駿儒是夫妻，杜駿儒善於情感控制，是個不折不扣的恐怖情人，因為媽媽離婚後把怨氣出在他身上，導致他自卑，長大後用踐踏女人的方式來建立自己的自信，他用挑剔和輕視的語氣問：「你覺得你應該幾點來接我？我這樣適合加班嗎？」、「你眼睛瞎了嗎？」、「水這麼涼，怎麼都是熱水啊」、「我怎樣了？」家庭冷暴力不會在身上留下傷口，但卻是看不見的重傷！

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以上就是「Netflix《她和她的她》8大社會議題」，讀者們如果遇到任何狀況請勇敢「拒絕」和「說不」，千萬不要把責任往自己身上攬，更不用說檢討自己，同時若大家身邊剛好有親朋好友遭遇任何情況，也請從旁協助，每個人都可以成為一道光，只要你願意伸出那雙手！

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