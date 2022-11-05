Netflix力谷華語影視作品　《明日戰記》以外仲有4大必睇劇集

【明日戰記／Netflix／古天樂】Netflix震撼宣佈，將推出5部製作規模與話題尺度皆祭出嶄新面貌的全球獨家華語劇集與電影，包括由北影影帝柯震東、王柏傑擔綱主演的台式現代奇幻劇集《乩身》；大膽創新的 LGBTQ+ 都會愛情輕喜劇 《妮波自由式》；影視巨星古天樂總監製及領銜主演的科幻大片《明日戰記》都將在今（2022）年陸續上線。



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另外，改編自日本作家宮部美幸知名小說的《模仿犯》將於明（2023）年第1季正式上線；首季獲得口碑及聲量爆棚的《誰是被害者》第2季也確認將於2023年集結原班人馬開拍！

Netflix推出的《誰是被害者》第1季成功席捲亞太地區後，宣布將於2023年集結主演張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢等原班人馬開拍第2季，故事延續首季，張孝全詮釋患有亞斯伯格症的鑑識官「方毅任」，與李沐飾演的「江曉孟」為父女，2人平靜的生活竟捲入一場全新的殺人案中，方毅任更被列為最大嫌疑犯，他冒著一切風險去證明自己的清白，並試著再次與女兒重歸於好。導演莊絢維表示：「《誰是被害者》第1季透過Netflix讓全世界觀眾看到，並深受亞太觀眾支持，這給我們帶來鼓勵，期待升級後的第2季再次驚艷觀眾！」

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另外，由張榮吉、張亨如共同執導的獨家華語懸疑劇集《模仿犯》，改編自日本作家宮部美幸暢銷同名小說，官方3日也首度公布定檔2023年第1季全球獨家上線。《模仿犯》講述一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官「郭曉其」在面對當時第1起連續殺人命案，以心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找出兇手的犯案證據。

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劇集《模仿犯》雲集不少台灣實力演員，包括吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏，並由林心如特別演出。導演張亨如冀望：「《模仿犯》的角色設計與個性都相當有獨特性，希望上線後觀眾可以跟著劇中的角色，一同體驗當『一個從沒想像過的惡意』發生在自己身邊時，自己怎麼樣看待它、怎麼被它影響，也讓世界感受到一齣與以往不同的、更探討人性的台灣犯罪類型劇集。」

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