陳曉東相隔5年再出廣東歌　返港宣傳與好友敘舊獲讚：愈嚟愈靚仔

現年46歲的陳曉東近年將工作重心轉移內地，久未在香港露面的他日前返港宣傳最新推出的廣東歌《這種年紀》，更趁機相約好友食飯敘舊。有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）昨日（24/8）在IG上載與東東相聚的影片，並寫下：「Hi Tung Tung Welcome back to Hong Kong! Must support and love your new song!!（東東，歡迎返港，一定支持你的新歌）」。東東搭着Francis的膊頭，笑得非常開心，他們亦不忘為新歌《這種年紀》宣傳。



繼《時間做證》後，陳曉東相隔5年再推出廣東作品《時間做證》，不少香港歌迷表示期待已久。新歌找來曾多次合作的伍仲衡作曲、編曲及監製，而歌詞則出自陳詠謙手筆，講述經歷不同的事後，內心均有所成長，再沉澱出一種豁達的心態。粉絲終於等到偶像出廣東歌非常興奮之餘，更大讚他：「愈嚟愈靚仔」。從Francis分享的影片可見，東東的確面部緊緻及擁有脹卜卜的蘋果肌，加上一雙圓碌碌的大眼，靚仔兼保養得宜的他猶如逆齡生長一樣！

2019年的陳曉東。（資料圖片）

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