陳曉東相隔5年再出廣東歌　返港宣傳與好友敘舊獲讚：愈嚟愈靚仔

現年46歲的陳曉東近年將工作重心轉移內地,久未在香港露面的他日前返港宣傳最新推出的廣東歌《這種年紀》,更趁機相約好友食飯敘舊。有「天下第一關」之稱的鄭紹康(Francis)昨日(24/8)在IG上載與東東相聚的影片,並寫下:「Hi Tung Tung Welcome back to Hong Kong! Must support and love your new song!!(東東,歡迎返港,一定支持你的新歌)」。東東搭着Francis的膊頭,笑得非常開心,他們亦不忘為新歌《這種年紀》宣傳。



繼《時間做證》後,陳曉東相隔5年再推出廣東作品《時間做證》,不少香港歌迷表示期待已久。新歌找來曾多次合作的伍仲衡作曲、編曲及監製,而歌詞則出自陳詠謙手筆,講述經歷不同的事後,內心均有所成長,再沉澱出一種豁達的心態。粉絲終於等到偶像出廣東歌非常興奮之餘,更大讚他:「愈嚟愈靚仔」。從Francis分享的影片可見,東東的確面部緊緻及擁有脹卜卜的蘋果肌,加上一雙圓碌碌的大眼,靚仔兼保養得宜的他猶如逆齡生長一樣!

2019年的陳曉東。(資料圖片)

點擊睇東東返港最新片段: