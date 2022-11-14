羅志祥演唱會遇恐怖意外「一開場秒跌落台」媽咪嚇到喊 IG揭傷勢
撰文：聯合新聞網
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羅志祥11月12號在高雄巨蛋開唱，不過一開場唱第一首歌時，卻發生因為升降台問題導致摔落的意外，小腿脛骨被升降台連撞到兩次，但他仍忍痛完成演唱會，經紀人也透露目前傷勢狀況。
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羅志祥受傷後，在後台的羅媽媽還一度擔心到落淚，隔天經紀人在IG限動透露檢查狀況，羅志祥在醫院照過X光後：「請大家放心，會腫個幾天，骨頭沒傷到。」
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