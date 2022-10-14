羅志祥加盟華納　事隔2年首度開腔談愷樂周揚青　與2人仍保持聯絡

羅志祥被前女友周揚青爆料後形象重創，如今2年過去，他也積極復出，今（14）日舉辦加盟華納音樂記者會，羅志祥受訪表示會緊張，但興奮比較多，「上次（出來）已經有點緊張，被說打很多肉毒桿菌，笑得很僵。」被問到最怕被傳媒問什麼事，他笑說：「今天都不怕！」隨後又問：「你們要問什麼？」



眾人最關心他和愷樂、周揚青現在是否有聯絡，他表示有透過公司對愷樂表達關心，「她很好，每個人都要往前看，其實不用再提，因為過那麼多年了。」問他愷樂有轉行嗎？他回「沒有」。

【圖輯】點圖放大重溫「蝴蝶姐姐」愷樂靚相👇👇👇

+ 15

至於周揚青，他表示：「我們本來就是朋友 ，逢年過節還是會互相問候。」不過透露這次他復出，她並未傳訊來加油打氣。

小豬也反問傳媒，為何都一直說他復出，「沒有復出不復出，因為每次看到新聞，我想說哪來那麼多次復出。」他也表示從來沒有想過退出演藝圈，即使是醜聞風暴發生當下，他也只是想說要休息一下，「因為那時候有工作，就想說剛好也想休息一下。」

【相關圖輯】台網紅揭羅志祥「形象極渣」憑乜成功洗底鹹魚翻生：反觀許志安…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

休息的這2年都在做什麼？他笑說：「都在唸書，開玩笑的，陪家人去感受生活，以前都是飛來飛去，沒有時間，好好感受生活，剛好疫情也出不了門。」

【同場加映】5位出軌後成功復出男藝人 羅志祥沉寂兩年大翻身赴美搵真銀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

被問「原子少年」小孩退團心聲 導師周湯豪曝真實反應

喻虹淵2個月前才傳遭詐騙3447萬 社群帳號又遭入侵已報警

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】