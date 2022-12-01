瑤瑤與韓籍男友5年情斷　崩潰哭訴「狗狗比較愛他」分手同錢有關

現年36歲的瑤瑤（黃喬歆）自《黑澀會美眉》出道，憑藉F cup好身材與甜美外表，為眾多粉絲所喜愛，而她與前《二分之一強》韓籍班底李振遠（Andy）交往五年，十月時才認與對方正在彼此冷靜的狀態中，傳出情變危機，怎料時隔一個月，瑤瑤就在小S主持的節目《小姐不熙娣》上坦承目前已與對方分手，除了痛揭分手主因，在提及二人一起養的愛犬時更當場崩潰爆喊，讓現場來賓都相當心疼。



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瑤瑤與韓籍男友愛情長跑五年，感情看似相當穩定，不過瑤瑤十月時在節目上就自爆，與對方因文化與金錢觀念等有落差而面臨分手危機，沒想到她在最新一集的《小姐不熙娣》上就坦言二人已分開，並透露分手主因是自己與男方共同買樓，本協議房貸一人一半分攤，但男方的收入主要以韓幣為主，而韓幣前陣子又大跌，導致男方不願將其換成台幣付房貸，加上他認為房子登記在瑤瑤名下，若未來賣出也不虧，因此整整兩年的房貸都由瑤瑤支付。

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房貸問題等價值觀的不合一直存於二人之間，瑤瑤就表示，七月時剛好適逢男方時隔二年半回南韓，因此二人就協議分手，而分手後最讓她放不下、一想到就崩潰的不是男友，而是一起養的愛犬「Pinpong」，瑤瑤坦言，原本分開時想將愛犬留在身邊，不願給男方帶回南韓，但是愛犬較黏男方的事實讓她相當心痛：「可是怎麼辦咧，牠就是喜歡我男友啊！」看著愛犬日夜等著前男友讓她十分不捨，最後只好忍痛割愛。不過瑤瑤也透露，自己近日情緒已較平復，前男友也不斷來電求復合，只是礙於二人許多觀念的落差，讓她對復合一事相當猶豫。

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