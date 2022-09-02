瑤瑤黃喬歆染病突暴瘦　IG新相瘦身不瘦胸但「骨頭突出」嚇親網民

瑤瑤（黃喬歆）日前曬出一張顯示著「47.4」公斤的體重計照片，並寫下「168身高-120=體重」，瑤瑤自曝因罹患腸胃炎，身高168公分的她暴瘦至不到50公斤，她更開玩笑表示：「請問我是要去當IVE（南韓女團）的成員嗎？」同時，瑤瑤也在限時動態分享了一張「腸炎人的午餐」，只見照片中是一碗蛋花粥，而粥上只撒了些許海苔鬆調味，看上去相當清淡。



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PO文一出，頓時引來許多粉絲關切表示：「天啊！太瘦了」、「要注意身體」、「真的要保重了」，而同為「黑澀會美眉」的玉兔也在貼文下方留言道：「太瘦了！」

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事實上，瑤瑤日前就在IG上分享過一張「新美甲照」，照片中的她穿著橘紅色的細肩上衣，露出大片白皙肌膚及豐滿上圍，不過，她的雙頰及下巴相當消瘦，手臂纖細，骨頭突出，粉絲當時見狀就紛紛表示：「妳又瘦了」、「太瘦了，有時女性太瘦反而失去了美感，增加點福氣，會更美麗的喔」。

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