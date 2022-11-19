瑤瑤試比堅尼被乘機胸襲　事後1原因讚色狼專業　小S聽完得個嬲字

現年36歲的台灣女星瑤瑤（黃喬歆）自黑澀會美眉出道，憑藉F cup好身材與甜美外表，為眾多粉絲所喜愛，而個性單純、總給人傻大姐印象的她，近日就在小S主持的節目《小姐不熙娣》上自爆曾遭泳衣店老闆「摸胸吃豆腐」不自知，還認為對方專業，讓小S聽了也忍不住大翻白眼。



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瑤瑤透露自己曾在男友陪同下到泳裝店購買比堅尼，在試穿完出來時，一名看上去像衝浪客的男老闆就上前告訴她，脖子上的綁帶不夠牢固，下一秒便將它解開重綁，沒想到重新穿好後出現「壓胸」的情況，因此老闆就順手替瑤瑤調整胸部，而手指的位置已幾乎碰觸到她的重要部位，但瑤瑤當下只心想：「既然你都敢在我男朋友面前這樣做了，代表你行得正、坐得穩」，甚至還覺得對方相當專業。

直到買下那見泳衣、走出店家，瑤瑤的男友才忍不住表示：「妳知道嗎？他剛剛在吃妳豆腐」，而瑤瑤直到現在都不認為男老闆的行為是刻意騷擾，讓現場來賓都相當傻眼，連小S也不可置信地翻了一個大白眼說：「我真的不懂妳怎麼會讓他一個男人碰妳的胸部！」

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