瑤瑤黃喬歆哽咽認與男友「處於冷靜狀態」　五年戀情疑生變

瑤瑤黃喬歆日前上《同學來了》聊異國戀，當被關心到感情近況，她欲言又止，最後才坦承：「畢竟在一起快5年了，現在處於一個讓彼此冷靜的狀態，他回韓國也差不多3個月了。」



安心亞關心瑤瑤現在和男友是否還有保持聯繫？遙遙表示兩人雖然分隔兩地，依然會每天通電話，關心對方的生活，阿Ken一聽便分析：「這種通常就是他們需要一段時間冷靜，要嘛感情可能愈來愈淡，不然的話就是決定把下半生交給對方。」瑤瑤聽了淡然回應：「感情的事情很難說，誰知道呢？我看很開。」

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一旁的Nono忍不住鼓勵瑤瑤勇敢追愛：「有時候女生主動是對的，她可以得到她的真愛。」但瑤瑤卻不敢冒險，她認為：「你要踏出求婚這一步，不管男生女生，都要百分之百確定對方會說『我願意』，不然多尷尬！」

Nono覺得她顧慮這麼多的最大原因就是少了結婚的衝動，而這話似乎說中瑤瑤的心聲，她語帶哽咽地說：「我男朋友是很想跟我結婚，是我覺得要再思考，因為我覺得我們兩個有好多問題，尤其文化跟觀念不同，這是一個過不去的坎，所以我也覺得有人想結婚就結，是件很夢幻的事。」

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異國戀維繫大不易，尤其在疫情期間，許多情侶、夫妻被迫無法見面。阿Ken提到異國戀不被看好的可能原因：「大家不太祝福異國戀或異地戀，可能是因為文化不同或分隔兩地，久了以後就很難維持，會有愈走愈遠的情況。」而他也提到自己異地戀分手就是難敵遠距離。

安心亞則認為遠距離戀愛可說是最致命的分手原因，而且異國戀要考量的問題也不僅僅只有距離：「我是感覺異國戀很浪漫，但是文化不同，不是那麼容易。」

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