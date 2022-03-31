反起跑線聯盟｜瑤瑤、Yumi b喊戲真情流露　Martin扮樹超可愛

ViuTV原創劇集《反起跑線聯盟》開播第2星期，每集以小品故事形式帶出不同類型家長對教養小朋友的態度，以及從小朋友角度去看家庭和學校。最新2集都有小女主角瑤瑤的喊戲，不只真情流露、令人動容，而且還能流暢說出對白，表現令人驚喜。另一位小演員Yumi b的喊戲同樣出色，豆大眼淚從眼眶滾滾落下。而Martin性情天真可愛，上戲劇堂扮樹十分搞笑，亦是網民最喜愛的小演員之一。

（部分圖片由受訪者提供）



瑤瑤真人最愛公主

最新2集的《反起跑線聯盟》內容都需要小女角瑤瑤（張曦晨飾）表演喊戲，曦晨媽媽向記者表示，曦晨本身是一個不易喊的小朋友，而且以往也沒試過喊戲，原本都頗擔心。不過，練習時曦晨已經能夠邊喊邊讀出對白，而劇中的副導演也很用心協助她去完成這場戲。

當瑤瑤講出「我唔想媽咪唔開心」時，曦晨媽媽也感到「拿住拿住」。不過她又大爆女兒其實最鍾意做公主，入主題樂園遊玩也要穿公主裙，劇中瑤瑤要由公主變扮樹，需要和曦晨好好解釋內容。「加上佢本身可以著公主裙，滿足過就好。」曦晨媽媽分享說。

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Yumi B （王予殷飾）同樣需要幾場喊戲，表現亦相當自然！予殷媽媽在IG分享，Yumi B在看到劇中父母吵架已在醞釀情緒，最後真的哭了出來。這場戲也令媽媽不禁反思自己曾說出難聽的說話，然後感到很內疚，相信父母看完必有共鳴。

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Martin角色似本人 扮樹也成人氣王

劇中扮演潘燦良兒子的Martin（植海維Kyle飾）個性天真瀾漫，把父親的世故顯得更突出。Kyle媽媽笑兒子天性和Martin相似，經常都天真又搞笑，連他自己再看演出也會笑，很喜歡Martin的角色。現實中的Martin和Billy都是好朋友，有時還會背到Billy的對白，小朋友的記憶力真的相當驚人呢。

Kyle媽媽分享說，因為Kyle就讀國際學校，平日以英文對答為主，最大的挑戰反而是咬字。因為Kyle拍攝時只有5歲，媽媽會先讀劇本一次，再將對白的內容以睡前故事的形式讓Kyle理解。在Kyle第一次拍戲就得到多人喜愛，「好多謝你哋支持佢呀，估唔到咁多人鍾意」！