Angelababy名字被消失！疑遭廣電局新禁令波及　全程被稱呼這2字

Angelababy（本名：楊穎）於近日出席「微博視界大會」，獲頒年度熱度人物獎，未料，當典禮正式開始時，Angelababy全程卻是被稱作「楊穎」，而非多年來使用的藝名Angelababy，然而，此舉也讓外界紛紛揣測可能的原因。



楊穎多年以藝名Angelababy活躍演藝圈，外型甜美的她，擄獲不少粉絲的心，近日她更獲頒微博年度熱度人物獎，然而，她也穿著黑色的低胸禮服出席「微博視界大會」的頒獎典禮領獎，未料，當典禮開始時，她卻是全程以本名「楊穎」被稱呼，使得各界紛紛懷疑，此舉可能和先前所公布的廣電新禁令有關。

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然而，事實上資深編劇汪海林在今年9月時就曾在微博發文透露，楊穎不能再署名Angelababy，而辣目洋子往後也必須使用大陸的名字，同時也表示，這些都是廣電總局的要求，最後也提醒，若以外文名或是疑似外文名作為本身的藝名都將是不被允許的。

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