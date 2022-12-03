汪小菲扶正張穎穎！大S 17年前分析狐狸精特徵　網民：根本神預言

大S與汪小菲離婚後，連日來戰火再次燃起，汪小菲更高調與張穎穎曬恩愛，小三扶正之說又起，網友也翻出17年前大小S曾在節目《娛樂百分百》上談論「狐狸精」特徵的言論，令網友猛推太中肯、根本神預言！



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小S：「只要提到哥兒們這3個字，她就是狐狸精！」

17年前，小S以一句話精準形容狐狸精：「只要提到哥兒們這3個字，她就是狐狸精！」大、小S透露，通常想到狐狸精，會聯想到有著水汪汪大眼、愛撒嬌，以及一臉楚楚可憐等特徵，但是，這類型根本不是正宮真正的對手！

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大、小S談「狐狸精」：讓正宮有苦難言

當年，大、小S表示，很多人會覺得其姐妹倆是狐狸精的範例：「但如果認為我們2個是狐狸精的話，那看事情的角度太膚淺了～」大、小S分享，以好哥們的身分接近男人，看似毫無攻擊性的稱兄道弟，才是真正的高手：「她看起來跟我的男朋友好像只是好朋友，還滿聊得來，會一起聊車、籃球、電動啊，這種女人沒什麼興趣的內容。」

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一旦遇到正宮，甚至會大方在其面前與男方稱兄道弟，此時，正宮卻是有苦難言，因為一旦表達不悅，男人反而會覺得大驚小怪！

大S也直言，如果是契妹還好處理，罵幾句就能趕走，但是遇到這種「好哥們」真的很困擾，小S更斷言：「如果妳周遭正出現哥兒們的話，哼哼，妳被劈腿了！」小S解釋，就算與陳建州關係再好，也只會說是「好朋友」，或形容對方像家人，再怎麼樣都不會說是「哥兒們」！

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大S感嘆：因為是哥兒們，所以可以做很多事

最後，大S更語帶感嘆說出關鍵，「哥兒們」能夠合理化肢體接觸：「因為是哥兒們，所以可以做很多事耶！」從勾肩搭背、單獨約會吃飯、甚至共處一室過夜，好似都能以「好哥兒們」當擋箭牌，也提醒所有正宮們，千萬要擦亮雪亮的雙眼呀！

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