葛斯齊曝汪小菲錄音滿口低俗髒話　很難想像：大S十年怎麼過的？

汪小菲開戰大S風波持續燒，媽媽張蘭、「緋聞女友」張穎穎通通下場，甚至成了網友熱議焦點，而有「汪小菲剋星」的狗仔葛斯齊26日再爆，有三段關於「汪企業家」的日常言行的錄音檔曝光，他表示「企業家」滿口低俗髒話、對人充滿貶低態度，直說汪企業家「狗急跳牆、原形畢露」，直問：「我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」



該而錄音檔雖不是葛斯齊曝光的，但他表示其實早前他就有收到，只是他不想再和汪小菲對話查證，所以沒曝光，如今有他人爆出來，葛斯齊直言：「這種錄音更不可能是大S找人做的，都說了是汪身邊人幹的！」

葛斯齊臉書曝汪小菲錄音內容

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葛斯齊臉書全文：

有些東西礙於法律問題我不方便曝光的，大家快去搜吧！三段錄音已經有人曝光了，關於一位汪姓企業家平常怎麼說話的，打死不認的事，被拉黑就狗急跳牆，原形畢露！



錄音檔為汪電話內容，提到「我想妳、我說妳告訴穎穎我X媽愛她、我被她（張穎穎）拉黑、哇X我X媽憑什麼這樣對我呢、嗨啊、麻藥」。以上 有汪與張對話及汪被拉黑後找張女友人求救對話。



一位年輕企業家，說話三不五時操X媽，滿口低俗髒話，對人充滿貶低態度，我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？



這錄音不是在台灣，我早些日子就有收到，但不想再和汪對話查證，已經有人爆料出去，不是我提供，這種錄音更不可能是大S找人做的，都說了是汪身邊人幹的！



還用不著我出手，這家庭就很會自爆，他們應該知道年底了，娛樂娛樂大家，但娛樂也不能隨便糟蹋她人！



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