汪小菲大S風波小兒科？戴妃30年前曾這樣報復查理斯　床整張丟掉

撰文：TVBS新聞網
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汪小菲近日再度與前妻大S（徐熙媛）爭執槓上，且多次提到自己當初購買的頂級床褥，要求對方於23日歸還並送至旗下S Hotel，沒想到汪小菲竟派人將其割毀作廢。

值得一提的是，已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）在與英王查理斯三世（King Charles III）分居後，馬上就把2人共眠11年的桃花心木雙人床丟棄，並下令把所有與前夫有關的物品全部燒毀，做法比大S還猛。

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根據雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）報道，撰寫戴安娜傳記的作者莫頓（Andrew Morton）曾在書中寫道，戴安娜在1992年與查理斯分居時，她所做的第一件事情，就是將2人過去一起居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）進行重新粉刷、裝修。

莫頓表示，戴安娜在分居後的第一個決定，是把2人婚後11年來共眠的桃花心雙人床給丟了，接着把臥室重新粉刷、換上全新的門鎖，接著把私人電話號碼換掉。

另外，戴安娜也特別吩咐下人，把位於英格蘭南部的查理斯宅邸海格羅夫（Highgrove）當中，所有與查理斯有關的物品、禮物燒毀，象徵她正式展開屬於自己的單身新生活。

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根據《每日電訊報》（The Telegraph）報道，戴安娜生前的美髮師麥克奈特（Sam McKnight）曾在接受專訪時透露，戴安娜在與查理斯分居後，為了想要展現獨立、堅強的一面，故選擇大改自己的造型，其中一個改變就是剪短頭髮。

除了髮型外，過去總是在正式場合穿着保守洋裝的戴安娜，後來每每現身幾乎都是穿着更顯專業的褲裝，最喜歡揹在身上的肩背包，也換成較為陽剛的公事包或托特包，徹底展現改頭換面、重新出發的決心。

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