金剛分手小嫻七個月　直播稱「對不起這次不傷你的心」網民盼復合

台灣藝人金剛（李信樵）與小嫻（黃瑜嫻）已和平分手七個多月，日前突然在Facebook預告將公布「重大喜訊」，讓粉絲紛紛敲碗「復合」或「新戲上檔」。對此，金剛12月3號終於忍不住開直播親自揭曉此消息，直言：「對不起，這次不傷你的心了。」



金剛與小嫻交往一年多期間曾在屏東經營雞翼副業，當時小倆口在墾丁大街擺攤吸引大批台灣粉絲朝聖，後來嘗試冷凍宅配販售，卻遭當地網友質疑一隻雞翼40元（台幣）太貴，兩人為此開直播訴說創業辛酸史，一度在直播中淚崩，引發熱議。今（2022）年五月雙方開直播宣布已分手一個多月，坦言因個性上差異，才會分開。

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兩人恢復單身後，小嫻持續經營直播，過著悠閒樂活人生，金剛則拋下雞翼生意，遠赴橫店拍戲。先前才預告要公布重大消息的他，3號終於開直播揭曉「雞翼回來了」，他表示：「對不起，這次不傷你的心了，剛剛好想吃雞翼終於捲土重來。」而這次雖然不再由他在廚房備料熬煮，而是將所有配方原封不動，交給值得信賴的廠商製作合作生產。

金剛表示：「相信我，這一次吃完你仍舊想哭，是為了不變的初衷而哭啊」，並強調味道保證跟他親自烹飪的味道一樣。直播開播吸引大批粉絲觀看，連圈中好友小甜甜也來支持，留言表示，「金剛你是我見過最適合賣雞的人，真的好好吃」、「大家多多幫忙分享，讓更多人知道，金剛『雞』的下落」。另有粉絲追問，若金剛不在台灣要由誰出貨？小編解答是由合作業者協助出貨。

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