盤點8部12月上架韓劇　車銀優《Island》睽違兩年回歸公仔箱

2022的最後一個月到來，今年也是有數不清的優質韓劇陪伴大家呢！尤其是有太多厲害的律政劇啦，從《非常律師禹英禑》、《律戰江湖》到《千圜律師》等每部都收視亮眼。而緊接12月的韓劇也來勢洶洶，包括Netflix人氣奇幻劇《還魂》第二季，還有深受觀眾們喜愛的車銀優與丁海寅也都推新作，就來一覽12月即將上線韓劇吧。原訂檔11月的《閃耀國度》也延至12月23於Netflix上線。



【圖輯】點圖放大看8部12月必睇的韓劇👇👇👇

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一、《Connect：連瞳》

主演：丁海寅、高庚杓

首播日：12月7日

播放平台：Disney+



由丁海寅、高庚杓與金慧峻主演，Disney+原創驚悚韓劇《Connect：連瞳》改編自同名漫畫，更是由日本知名導演執導，劇情講述一名擁有自癒能力的神秘男子河東修（丁海寅飾），一直過著隱藏真實身分的生活，直到某天被一群「器官獵人」綁架並被取走一隻眼球後，生活產生巨大變化，能夠與移植自己眼睛的連續殺人魔產生連結。為了追捕奪走自己眼球的兇手，展開了一連串的驚險故事。

二、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》

主演：朴柱炫、金永大

首播日：12月9日



改編自同名網漫，由朴柱炫、金永大與金宇錫主演，《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》劇情講述著朝鮮世子李憲（金永大飾）在七年前世子嬪逝世後頒布「禁婚令」，全國人民不得結婚，民怨百出也意外因此出現許多靈異事件，後出現了一名婚姻騙子、名叫芮素娘（朴柱炫飾）的姻緣算命師聲稱自己可以附身到已故世子嬪的身上。

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三、《紙房子：韓國篇》第二部

主演：劉智泰、朴海秀、全鐘瑞

首播日：12日9日

播放平台：Netflix



於6月推出的韓國版《紙房子》即使評價兩極，仍舊不失觀眾們對於第二部的期待。將接續上部留下的伏筆，教授看似天衣無縫的計畫開始分崩離析，團隊中漸漸失去對彼此的信任，故事將如何發展？教授身分將被揭穿？在第二部也將出現全新角色「首爾」，由林智妍擔綱出演，新增了原版劇集沒有的角色，更令人好奇將會為搶劫計畫帶來什麼影響。

四、《還魂：光與影》

主演：李宰旭、高允貞、黃旼炫

首播日：12月10日

播放平台：Netflix



由李宰旭、庭沼珉與黃旼炫等人主演的《還魂》，絕對也是在2022年Netflix最受歡迎的韓劇之一，第一季的結局也讓各位哭翻了吧！其續集《還魂：光與影》很快即將上線。而續集的主要變化為女主角轉為高允貞，即還魂術前的落壽，落壽的身份將如何轉換、張煜黑化後角色走向等也都是第二季看點啦。

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五、《Trolley：命運交叉點》

主演：金賢珠、朴喜洵

首播日：12月19日

播放平台：Netflix



由金賢珠與朴喜洵主演，《Trolley：命運交叉點》劇情講述一位國會議員妻子為隱藏自己的過去，一直過著平靜的低調生活，直到某天秘密被公諸於世，她和丈夫面臨了一連串的艱難困境。帶有懸疑因素的虐心愛情劇，光看預告就感受到滿滿的沉重感。

六、《愛情的理解》

主演：柳演錫、文佳煐

首播日：12月21日



由柳演錫、文佳煐、鄭家藍與琴世祿主演，以「社內戀愛」為主題，《愛情的理解》故事圍繞在四位國家銀行永浦分行的職員們，對於愛情有著不同見解與觀點。次係長河尚秀（柳演錫飾）追求平凡的生活，認為幸福來自於不變的生活，但在遇見愛情後，他的生活開始產生改變；而次主任安秀英（文佳煐飾）則是忙於工作支撐生活、相信愛情不會長久。

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七、《Island》

主演：金南佶、車銀優、李多熙

首播日：12月30日



漫畫改編，由金南佶、車銀優、李多熙與盛駿主演的奇幻劇集。《Island》背景設定於自古以來妖怪四伏的濟州島。故事講述妖怪們將在濟州島生活的集團千金元美瑚（李多熙飾）視為獵物追捕，而名叫般的妖怪獵人（金南佶飾）為了解除自身的詛咒保護著元美瑚，兩人聯手驅魔師姜燦赫（車銀優飾）一同對抗威脅。車銀優睽違兩年的小銀幕回歸之作，再加上驅魔題材肯定是年末必追啦。

八、《黑暗榮耀》

主演：宋慧喬、李到晛

首播日：12月30日

播放平台：Netflix



由宋慧喬、李到晛與林智妍等人主演，更由《阿爾罕布拉宮的回憶》導演與《太陽的後裔》、《鬼怪》作家共同打造。《黑暗榮耀》故事講述主角文東恩（宋慧喬飾）從小夢想成為建築師，卻因校園霸凌被迫輟學，造成人生與靈魂破碎。文東恩長大後成為當初霸凌者小孩的學校老師，展開一系列的復仇計畫，就算賭上生命也在所不惜。

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