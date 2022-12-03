票選2022最爛韓劇TOP 5　徐睿知19禁韓劇網民睇完狠批：不舒服

追劇最怕追到爛尾劇，劇情越看越看不懂，這不但浪費了演員的顏值實力，觀眾也會覺得很心塞啊！韓國媒體《JoyNews24》每年都會邀請200名業界人士投票評選演藝圈作品，包括娛樂公司人員、電視臺工作人員、電影及廣播內容製作者、娛樂記者等等。本年度被他們投選為「最爛韓劇」的作品有哪些呢？



【圖輯】點圖放大看「韓國業界人士票選2022年最爛韓劇TOP 5」👇👇👇

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一、《夏娃》

原本在《雖然是精神病但沒關係》中走紅的女星徐睿知，無意中爆出恐怖情人的醜聞，沉寂一年多後以《夏娃》回歸，但卻在本次評選中獲得了46票，成了年度最爛韓劇。該劇在首集就上演19禁情欲戲碼，結果被業界人士狠批是「為了刺激而拍」，讓觀眾看了不舒服。有人批評徐睿知的演技讓人感到可惜。

二、《紙房子：韓國篇》

Netflix耗資數百億韓元拍攝的韓國版《紙房子》（Money Heist），以36票登上亞軍。業界人士批評，該劇最大的問題是無法超越西班牙的原著，甚至沒有展現出原著帶有的魅力，並指選角也是敗筆之一，直言：「根本不期待第二季。」

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三、《結婚作詞，離婚作曲》

雖然《結婚作詞，離婚作曲》沒有前兩部作品來得火，但也以23票位居第三。該劇共有3季，講述婚外情的故事，走狗血路線，但卻被業界人士批評劇情奇怪又荒唐，結局也讓人一頭霧水。值得一提的是，《結婚作詞，離婚作曲》的編劇也曾因一面倒的差評而道歉。

最爛韓劇第四名是金世正的《今日的網漫》（10票）；李鍾碩回歸之作《律戰江湖》、《現在很美麗》，這兩部作品一樣得到8票並列第五名。此外，其他得票的最爛韓劇還包括BLACKPINK Jisoo和丁海寅主演的《雪降花》、金永大和李聖經的《流星》、蘇志燮回歸之作《醫法刑事》等等。

另一方面，業界人士評選的2022年最受歡迎的韓劇的前三名作品則是《非常律師禹英禑》、《我們的藍調時光》以及《我的出走日記》。無論如何，每部作品都是製作組和演員們的心血，有批評才有進步嘛。你今年追的韓劇中，是否有在榜上呢？

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