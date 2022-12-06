Amazon再拍超級英雄三級片！《黑袍糾察隊》衍生劇比正傳更血腥

Amazon熱門美劇《黑袍糾察隊》（The Boys）衍生劇《Gen V》公開搶先看預告，曝光新一代超級英雄鬥爭的血腥情景！



《Gen V》由《特工Carter》（Marvel's Agent Carter）編劇拍檔Michele Fazekas、Tara Butters擔任節目統籌。

故事背景設定在美國唯一一間，專為剛過青春期邁入成年的超級英雄們所設計的大學，由沃特國際公司運營。

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劇集將探索著超級英雄在學院中的生活，描繪他們在相互競爭得到最棒的合約時，應對著有關身體力量、性愛和道德界線的考驗。

卡士包括《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）「Roz」女星Jaz Sinclair和「Ambrose Spellman」Chance Perdomo、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）之子Patrick Schwarzenegger、《Here and Now》Lizzie Broadway。

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