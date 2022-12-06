世界盃｜Apple Watch限量手錶殼　一鍵安裝專利為尼馬接班人特製

2022卡塔爾世界盃足球賽的奪冠大熱門巴西隊在G組小組賽接連力克塞爾維亞和瑞士後，已經確定提前晉級16強。本屆巴西國家隊依舊星光熠熠，其中目前效力於西甲豪門皇家馬德里的前鋒新星Vinícius Júnior因為盤球、過人技巧佳，加上速度又快而被視為巴西隊一哥尼馬（Neymar jr.）的接班人。提到 Vinícius Júnior（雲尼斯奧斯祖利亞），他最近有個代言計畫和手錶愛好者有點關聯，不過Vinícius Júnior代言的並非是手錶，而是手錶的配件。



瑞典頂級時尚品牌Golden Concept近年以開發Apple Watch精品錶殼而在錶界走紅，他們家標榜以傳統工藝製作錶殼配件，賦予智能錶截然不同的質感與品味。近期Golden Concept便找上Vinícius Júnior合作，並為他打造出Royal Edition皇家系列的Apple Watch世足賽限量聯名錶殼，除了整組錶殼與鍊帶都是用金屬製成，強調高級工藝氛圍之外，錶殼還多了品牌新研發的貼心設計，讓人在改裝過程中更能快速上手，輕鬆幫自己的Apple Watch升級為仿似高級手錶的顏值。

GC與雲尼斯奧斯合作開發的皇家系列Apple Watch聯名錶殼，共有4種金屬顏色選擇，官方售價為$1,099 - $1,199美金。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Vinícius Júnior與Golden Concept聯名的皇家系列錶殼外觀看起來與GC一般的金屬錶殼配件大同小異，不過就錶圈與鍊帶造型而言，它的創作靈感似乎有點受到百達翡麗Nautilus系列啟發的味道。此次品牌分別推出不鏽鋼與PVD玫瑰金色兩款，錶殼尺51x46mm比起GC之前出過的金屬錶殼稍微大一些；從錶殼尺寸不難看出它是為了45mm的Apple Watch Series 7 & 8而生。而雖然錶殼正面看不出來與明星球員聯名的特徵，但是翻到錶背倒是可以一目了然雙方的合作線索，以及為了本屆世足賽而生的限量特別版身份——錶背右上角鐫刻了Vinícius Júnior的簽名字樣，同時底蓋邊緣也刻有「WORLD CUP」字樣與限量編號，突顯這組錶殼的珍貴性與紀念意義。

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對於平常忙著練球與比賽的Vinícius Júnior而言，他希望自己的Apple Watch錶殼零件可以更容易「穿脫」，於是Golden Concept在全新皇家系列錶殼中採用了一項名為「Hatch-Bezel」的專利設計，大致而言便是在錶殼延伸出鉸鏈系統，佩戴者只要按下錶殼右側的按把，就能輕鬆開啟錶圈並直接將Apple Watch的錶頭置入，接著再把錶圈復位便完成了改裝，如此一來手錶要轉換風格在轉眼就能完成，便利的設計深得Vinícius Júnior青睞。

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正是因為融入Hatch-Bezel裝置，導致皇家系列的尺寸比GC其他適用於45mm Apple Watch的錶殼要大一些，另外皇家系列錶殼厚度13mm，這部分也稍稍增厚了一點點，不過對佩戴幾乎沒有影響，倒是整副錶殼鍊帶的重量僅136克並沒有變重反而還要輕一點，這點令人感到驚豔，而經過Golden Concept實際測量，裝殼後的Apple Watch總重也只有174克，佩戴時依舊能感到輕鬆自若。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GC為巴西足球明星打造Apple Watch限量錶殼 「一鍵安裝」新設計】