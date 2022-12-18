運動｜追趕世盃熱潮嘗試踢足球　有助降血壓膽固醇惟一類人要注意

2022年世界盃熱潮風靡全球，而踢足球不只對於心血管充滿益處，還可減緩焦慮的情緒，不過醫師也提醒，並不是每個人都適合踢足球，特別是心血管疾病患者應該要特別注意。



美國心臟協會表示，踢足球有益於大腦及心血管活動，若定期進行體育活動可幫助控制體重、降低血壓和改善膽固醇問題，此外還可以改善情緒、減少焦慮並改善睡眠。

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踢足球可透過有氧能力提升，進而增加流向大腦的血液及氧氣，改善大腦健康，此外，當血栓或腦血管破裂時可能會發生中風，因此若血管更健康也可減少中風機率。

全民熱衷於世界盃，不少人也想嘗試足球運動，不過台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，足球為高耗體力且持久有氧運動，除跑動外也需要全身肌肉的協調，需要夠強的心肺功能才有辦法負荷，因此本身的體力相當重要，因此若有心血管疾病的人想要嘗試踢足球，應量力而為。

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他指出，像是心衰竭、嚴重心律不整、有心臟結構問題等心血管疾病患者，在劇烈跑動或從事劇烈活動時會影響心臟供氧，進而產生喘、易累、體力不足的狀況，若體力不足，還可能會昏倒或是產生運動傷害。

林謂文醫師提醒，每個心血管疾病患者的嚴重程度不一，建議心血管患者若想嘗試踢足球，應經由醫師或是運動教練專業評估，了解自己可負荷的程度，建議可以定點踢、小跑步即可。

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3類人應避免熬夜追足球賽

由於時差關係，不少人近期都熬夜追足球賽，隔天再繼續上班，不過根據研究顯示，若睡眠少於6小時，心血管疾病的發生率會較高。

台灣林謂文醫師指出，身體器官於夜晚時會進入休息狀態以儲備隔天所需能量，這時心臟會跳得較慢、代謝也會減少。

而熬夜時由於身體處於「迎戰」狀態，會持續分泌壓力型荷爾蒙及腎上腺素，若自律神經系統過度活化，心跳會因此加快，造成心悸及血壓上升，更易發生心血管疾病或是心機梗塞、中風。

他提醒，三高或是年紀大、心血管疾病患者應評估自身睡眠及健康狀況，建議以錄影、隔天觀看重播的方式代替熬夜看比賽。另外，熬夜看比賽時不少人會搭配飲酒、吃宵夜增添氣氛，建議應盡量減少攝取高熱量、高油脂的食物，以減少腸胃道疾病的發生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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