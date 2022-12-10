哈里、梅根紀錄片自曝講大話！初約會就遲到被批：目中無人的男性

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）退出英國皇室後，一舉一動仍備受外界矚目，Netflix 8日也上架兩人的紀錄片，不過目前釋出的影片，還沒出現爆炸性內容。值得一提的是，雙方曾表示由「好友介紹」認識，不過片中卻提到，原來是哈里用「IG私訊」梅根，等於打臉過去說詞。



第一集，兩人就被問到認識經過，梅根表示當時趁拍片空檔，決定跟朋友去歐洲旅遊，剛好在這趟旅行認識哈里。梅根還透露，哈里第一次見面就遲到，當時她還認定，對方就是「一般目中無人的男性」，但看到哈里氣喘吁吁、面色通紅趕來道歉後，這才對他改觀。

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梅根的友人也有受訪，指出梅根當時神秘透露「我正在和H約會」，到後來好友們才知道，原來「H」竟是哈里王子。哈里也大爆料分享，自己當時滑IG，剛好看到梅根與朋友套用狗狗濾鏡、拍攝影片，心生好奇，所以透過寄信想認識對方，兩人也因此熟識、交往。

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至於怎麼維持感情，哈里則回憶剛交往時，因為自己一離開英國就成為焦點，為了不被媒體發現戀情，幾乎都是梅根從美國搭飛機到英國見他，兩人至少每兩週會見一次。不過，夫妻倆都曾在訪問中表示，是藉由好友牽線所以認識，如今在紀錄片還原當初的過程，也形同承認公開說謊。

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