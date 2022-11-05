英國王室再起風雲？威廉王子與哈里王子又再拒絕對話　竟為這理由

英國王室與哈里王子（Prince Harry）的衝突，才在9月時因英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）去世，彼此攜手度過失去英女王的傷痛而看似有所和緩，甚至讓外界以為有重新修復的可能，現在卻又回到低潮，難道之前在女王喪禮上的那些團結景象都是演給大家看？



王室公關團隊自然會努力運作，強調王儲威廉王子（Prince William）、王妃凱特（Kate Middleton）與哈里及其妻梅根（Meghan Markle）在溫莎堡外合體接見哀悼女王的民眾，那種「一家團圓」的氣氛是真的，但現在又鬧成這樣，當然是哈里執意要推出自己回憶錄的錯。

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從英國王室人員的角色，千錯萬錯都只能是哈里和梅根的錯，英王查理斯三世（King Charles）、卡米拉（Camilla）這對國王與王后，威廉和凱特這對未來的國王與王后，都不會是挑起爭端的問題來源。

自從出版社公布了哈里新書將於明年元月上市與書名《Spare》（有備用、替補之意），王室人員就嚴陣以待，甚至還不等書的部分內容公布就已經先出動所謂的「王室專家」或是媒體的「王室特派員」率先開砲，先把哈里與梅根塑造成「麻煩製造者」，甚至有些王室記者的言論還把他們上綱到「蓄意顛覆王室存在」這樣的程度。

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接下來，英國各大與哈里、梅根不對盤的媒體像是《太陽報》炒作威廉和哈里已經又不太講話的新聞，給人「哈里要破壞王室和諧」的印象，繼續維持一貫的手法。

查理斯、卡米拉與王室人員們自然不能對哈里的回憶錄掉以輕心，他所受到的不公平待遇和怨氣累積已久，倘若在書中一次大爆發，當然會讓王室看來像「反派」。

但王室一直以來獨尊王位繼承者，輕忽甚至壓抑、犧牲其他成員，直到21世紀也不打算改變，類似的事件就絕不可能停止，只不過剛好這一次就又是哈里要發難，王室的搶先出手攻擊，反而讓這本書更受到各方矚目與好奇。

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