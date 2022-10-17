哈里回憶錄vs與梅根合拍Netflix紀錄片 製作人驚覺內容自相矛盾
撰文：聯合新聞網
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英國哈里王子（Prince Harry）的回憶錄以及與妻子梅根（Meghan Markle）合拍的Netflix系列紀錄片，是兩人脫離王室後財務自主的關鍵。現在卻傳出，紀錄片製作人赫然發現，劇情描述的王室跟書中描寫的王室，內容竟然自相矛盾。問題來了：哪個才是真的？
紀錄片系列預計12月初上架，夫婦提議Netflix「微調」部分內容，公司知情人士透露，「微調」的內容大部分跟夫妻倆在鏡頭前批評資深王室成員有關，調整幅度很大，根本不是「微調」，而且紀錄片內很多內容與書中不符。
Netflix老闆堅持紀錄片如期上架，緊接在11月9日上架的《王冠》（The Crown）之後，哈里梅根則希望能延到明年初，雙方持續角力中。
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