70歲楊烈大腸癌暴瘦病逝網絡瘋傳 「起死回生」出Po反擊假新聞
撰文：TVBS新聞網
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70歲資深藝人楊烈2005年曾罹患大腸癌二期，努力抗癌成功，近期演出台劇《國際橋牌社》，演技備受好評。先前仍在台南拍攝新作品《牛車來去》的他，怎料，近來網路上竟瘋傳出他罹癌病逝消息，引發各界擔憂，真實近況曝光。
只見網路上流傳許多影片，以斗大標題寫下「70歲楊烈突傳離世？手術續命15年終於扛不住了」、「楊烈患癌突傳離世？日本妻含淚公開內幕」，引發關注。對此，楊烈將此謠言截圖在社交平台高EQ回應：「謝謝這些偽造的網軍報導！」
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楊烈大器表示，因為這樣的報導反而讓他獲得許多許多許多的感動和感激：「更是驚喜有那麼多人來電關心支持及慰問，太感動了！謝謝大家的支持關心，我很好！為大家我會更加努力的活下去！感謝大家！」
貼文曝光後，網友紛紛表示，「害我們嚇一跳」、「這個真的太離譜啦！生氣」、「太惡劣的假新聞」、「這些假新聞真的很可惡！」、「楊烈大哥平安健康！繼續為台灣發聲打拚」、「很誇張，怎會造這種謠」、「楊大哥，一切保重！一定會越來越好的」、「烈哥平安健康，一切順心！這很惡劣餒，真是一個大壞蛋」。
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