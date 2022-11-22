新研究報告揭李小龍50年前真正死因　名言「Be Water」卻因水而逝

國際功夫巨星李小龍1973年拍攝《死亡遊戲》期間，猝死於丁珮家中，震撼全球，死因至今50年仍是一團謎。不過有西班牙最新醫學研究報告推測，稱他是因為水中毒。



西班牙專家在12月的《臨床腎臟雜誌》發表報告，李小龍當時官方死因是腦水腫，正常人腦重3磅，根據發表數據，李小龍當時腦重3.5磅。專家指出，李小龍當日似乎攝取過量的水，因此引發低血鈉症。

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研究報告認為，李小龍做了很多擾亂正常水分平衡的事情，包括長期大量飲水、喝果汁，這令他對低血鈉症更加敏感。以此情況，身體吸收過多水分，導致噁心、頭痛、痙攣、意識模糊、疲勞、癲癇發作等症狀，更嚴重會導致腦部迅速腫脹，陷入昏迷甚至死亡。

報告在總結提到，李小龍訪談時曾有名言：「淨空心思，不要流於形式，要像水一樣。把水倒入杯子中，變成杯子。把水放入茶壺，變成茶壺，水可以流動、蠕動、滴落或是碰撞，所以活得像水一樣吧，我的朋友。」，然而過量的水疑似奪走了他的性命。

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