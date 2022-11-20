金馬獎得主陳銘澤獲獎前血癌病逝　享年39歲　妻子含淚上台代領獎

第59屆金馬獎昨（19）日完美結束，其中「年度臺灣傑出電影工作者」獎項，由電影爆破特效師陳銘澤奪下，怎料竟驚爆早在今年4月因血癌過世，享年39歲，由妻子代為領獎，引來網友不捨。



陳銘澤是台灣電影爆破特效師，台灣電視劇《火神的眼淚》、《一把青》、《斯卡羅》，電影《角頭－浪流連》、《角頭2》、《目擊者》爆破特效都是他操刀；怎料，去（2021）年6月罹患俗稱「血癌」的急性白血病，因引發敗血性休克，於今年4月24日病逝，享年39歲。

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今年金馬獎「年度臺灣傑出電影工作者」獎項，由導演趙德胤頒發，他在台上遺憾地說，電影爆破特效師陳銘澤是他心目中真正幕後英雄，「很遺憾，今年4月因為生病離開了我們」，這不是遲來的肯定，這是應得的榮耀。

該獎項由陳銘澤妻子代為領獎，她感性地說，先生是一個低調的人，「如果他在這裡，他一定只會說，他只是做在他熱愛的爆破工作上，盡本分持續前進罷了」，爆破事業除了需要金錢、時間專業器材，更需要強大團隊和心理素質。

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陳銘澤妻子進一步表示，「因為如果發生意外的話，那麼效果再好，也沒有任何意義」，世界上沒有一個影視作品值得去犧牲任何一個人的生命；最後，她語帶哽咽地說，「謝謝陳銘澤，雖然他這一生很短暫，可是很精彩。」

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