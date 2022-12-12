連續2套劇集大陸搶先播！Twins《女法醫JD》撼胡定欣《廉政狙擊》

繼早前在優酷率先播出大結局的《法證先鋒V》後，兩部有關警匪題材的香港劇集再次傳來定檔的好消息，精彩程度絲毫不輸《法證先鋒V》！



《女法醫JD》12月12日播出

由英皇娛樂與騰訊聯合出品的《女法醫JD》是一部以懸疑、探案為主的網絡劇，由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英、麥亨利、陳家樂和何佩瑜等人主演，於2022年12月12日在騰訊視頻、愛奇藝首播。

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《女法醫JD》講述了患有HSP高敏症的女法醫JD宋安妍，以自己在死因解碼研究所的遭遇為線索，協助警方偵破不少詭異案件的同時，遇上神秘女子林小美，還在探員劉志明的幫助下，發現20年前連環兇殺案的真兇，同時展開一系列驚心動魄的故事。

雖然說《女法醫JD》全集只有12集，以網劇的範疇來說12集確是有些不夠看，尤其還是需要較為多劇情鋪墊的懸疑刑偵劇，但凡事看兩面，雖然《女法醫JD》只有短短12集，但為了完整交代連環兇殺的案件過程，這每一集含金量絕對超高！

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不僅如此，這部《女法醫JD》同時還是組合Twins鍾欣潼和蔡卓妍十年後再次合作的網劇，而兩人在這部劇裡也將站在對立面，為了尋找多年前真相的女法醫JD宋安妍，還有試圖將秘密掩埋在黑暗裡的神秘女子林小美，期待兩人在劇中究竟能擦出怎樣的火花！

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《廉政狙擊》12月10日播出

這部由胡定欣、黃宗澤、吳卓羲、王浩信、黃智雯及蔡思貝等人領銜主演的《廉政狙擊》是邵氏兄弟出品的電視劇，以廉政公署為題材，講述了故事的五位主角，在兒時因為唐樓倒塌的意外失散，十多年後再次重逢卻早已經物是人非，身份懸殊的各人在秉持公義執行職務的同時，也在友誼和公義之間掙扎——是非黑白，善惡交鋒，多年重逢的好友們遭遇友情危機，是選擇維護法紀還是為友情犧牲？

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值得一題的是，黃宗澤將在這部劇中飾演患有情感遲鈍症的高級調查主任，和吳卓羲、王浩信等型男坐鎮以外，還有熟悉的面孔包括胡定欣、黃智雯、蔡思貝等人，並且還有譚俊彥、林夏薇、黃智賢、黃子恒、蔡潔、羅霖、陳展鵬、曹永廉和方力申特別演出——這演員陣容是不是真的「很TVB」呢？

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《廉政狙擊》和《女法醫JD》幾乎同步開播，這對於酷愛這種劇集的你，絕對是大大的福音啊！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】