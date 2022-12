《輕功》煲劇前四大看點　黎耀祥、龔慈恩主演攻長輩市場？

獲得不少觀眾好評的《超能使者》之後,緊接檔期的就有由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚主演的《輕·功》。齌睇劇名可能會以為《輕·功》是一套功夫武俠片,但其實《輕·功》卻是一套以電視人物包裝的親情故事。播出主打年輕、CG的《超能使者》後,再換上另一套截然不同的主題的劇集,讓觀眾換一換口味,確實是有心思。



《輕·功》由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚主演。(YouTube截圖)

《輕·功》第一個賣點當然是演員,近年「柴九哥」黎耀祥轉戰內地搵真銀,較多時間用在拍攝網大、內地劇集,可能亦因為如此,黎耀祥在TVB劇已甚少亮相,基本上只有一年一劇。2018年的《逆緣》、2020年的《殺手》、2021年的《拳王》也是出色作品,可見有黎耀祥的劇集就等於有品質保證。

黎耀祥做主角,有品質保證嘅。(YouTube截圖)

其二,《輕·功》由龔慈恩做女主角,雖然龔慈恩近兩年參演過8,9套劇集但大多是做配角。新鮮感說不上但這位昔日的女神再次擔任女主角,就十分值得期待。事關由龔慈恩做女主角的劇本,已經是2011年香港電台的《對一屋住家人》,再更早期的話,可能就是1994年台灣劇《七俠五義公主逃婚》,所以說由龔慈恩出任女主角真的是絕無僅有的。到底龔慈恩與黎耀祥的化學作用,會不會好似《下流上車族》江美儀與林敏驄組合一般激烈呢?龔慈恩擔大旗的表現會如何?

《輕功》的龔慈恩。(截圖)

1994年的龔慈恩。(截圖)

如果龔慈恩個女林愷鈴客串埋就一流啦。(資料圖片)

《下流上車族》江美儀與林敏驄組合,觀眾好buy。(劇照)

睇劇除了睇演員,最重要的是劇本。《輕·功》故事講黎耀祥(飾洪十一)與圈中好友為去世的妻子龔慈恩(飾繆妙 / 何索)舉辦回顧展。聚首時大家想起當年已創作好的《輕功》劇本,其後昔日「繆妙」的替身「何索」就出現在眾人眼前。

蔣祖曼也是TVB少見的演員。(截圖)

朱敏瀚又係做「細佬」角色。(截圖)

劇集以父母與子女的關係,鰥夫遇上與妻子相同樣貌的女性後的故事,以及姊弟之間的感情,幾條親情線為主。於劇中各人以言,他們口中所講那個《輕·功》的劇本除了是眾人的心血外,更象徵住他們的夢想,鰥夫為圓亡妻夢。「人到中年,還可以追夢嗎?」相信這就是編劇們除親情之外最想帶出的另一個主題。

溫情劇一直都有捧場客。(截圖)

說到劇集的主題,其實觀眾或可以視《輕·功》為《牛下女高音》的精神延續篇,兩者的編劇同樣是編寫過《青苔》、《門徒》、《野·良犬》及《樹大招風》的龍文康,兩套劇集亦是中年人追逐夢想為出發點。不止是上了年紀的觀眾,相信也會為初入職場的社會新鮮人帶來共嗚。2019年的《牛下女高音》當時全劇收視為25.8點,結局更達30.7點,其實數據上已證實溫情、勵志類劇目也有一定捧場客。

《輕·功》當中都有輕鬆笑位。(截圖)

最後,劇名其實也頗具心思,除了解作武俠片的「輕功」外,英文劇名《Go With The Float》也十分有詩意,即是解作是「隨感覺而行」。可能劇名正是與「鰥夫」黎耀祥遇上「妻子的替身」龔慈恩後發生的感情互相呼應,暗示他們要《Go With The Float》,隨感覺而行。