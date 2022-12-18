黎明演唱會｜金句王發功分享打疫苗經驗：抽筋即係代表我有抗體

黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」昨晚（17/12）於中環海濱活動空間舉行。除了睇時裝、睇表演，聽歌，講起黎明（Leon）就不得不提，一定要注意他的金句。昨晚（17/12）他講到打疫苗經驗時，他的金句就真的十分有哲理。



黎明（Leon）又有金句。

他說：「相信疫情都差唔多捱過咗，生活喺呢個地方其實好幸福，因為有好好嘅醫療。」他又問入場的歌迷有多少人曾染過疫症，又分享了自己打疫苗的經歷：「我好神奇，第一次打左手，右手手指尾抽筋，第二次打右手，左手手指尾抽筋，第三次都係打右手，左手手指尾抽筋。」

黎明（Leon）好型呀！（資料圖片）

Leon表示打完第三針後，因為7月有同事感染了，所以他又去了驗抗體，當時的數值是4萬，2個月後又有同事感染，再驗時抗體只有3萬8千，當時手仍然會抽筋，到10月打第4針後又抽筋，他也笑說：「我發現原來抽筋即係代表我有抗體，中又好，唔中又好，總之大家健健康康就good luck！」黎明之後又說因為聖誕節和新年都見不到歌迷，所以先祝大家聖誕快樂，他說：「2023年就嚟，我唔祝福大家，希望大家嘅願望中七成，咁就已經好好，新一年希望大家做自己可以勝任嘅工作，農曆年都見唔到大家，順便講埋恭喜發財！」