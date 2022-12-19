袁偉豪張寶兒蜜遊新加坡曬真愛　網友力撐嫁得好：啲人唔抵得

41歲袁偉豪及31歲張寶兒2016年合作拍攝節目《打工捱世界II》在非洲結緣，相戀3年後加拿大多倫多求婚成功，2020年簽字結婚，兩人聯名購買6千萬清水灣豪宅共築愛巢，雖然婚後袁偉豪多次被指「食軟飯」，但不減二人感情。近日兩公婆一齊到新加坡開工，除了慶祝結婚2周年外，原來此行是二人首次度蜜月。

袁偉豪及張寶兒飛新加坡慶祝結婚2周年及首次度蜜月。（TVB截圖）

TVB娛樂台跟訪二人到新加坡，兩公婆行動物園，又重溫相遇過程。張寶兒憶述當日飛到非洲與袁偉豪見面，袁偉豪被素顏示人的張寶兒吸引，「喺個Lounge見面，素顏咁望住我，都幾Ok㗎喎，都唔介意。」而張寶兒在非洲之旅中漸漸欣賞袁偉豪夠真、率直的個性，「Feel到佢個人好真心。」在杜拜工轉機期間傾足幾個鐘，袁偉豪笑說：「傾到成程機都唔捨得瞓覺，講晒大半生出嚟俾佢聽，睇吓佢鍾唔鍾意囉！」

兩人在非洲結緣。（TVB截圖）

袁偉豪又指欣賞張寶兒鍾意笑，就算是爛Gag都笑過不停，「令到我好開心，咁啲Crew見到我突然咁開心就好似聞到陣除啦喎，（佢哋話）你兩個坐後排啦！我哋坐晒後面。」

袁偉豪靠搞爛Gag冧掂張寶兒。（TVB截圖）

網友大讚兩位好恩愛，更為袁偉豪不值，明明兩位是真愛，「何解啲人咁唔抵得袁偉豪娶到富家女張寶兒，硬話佢食軟飯呢？」、「嫁得好」、「好多人妒忌，加油」。

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