74歲向華強生日宴　眼利網民發現細仔向佑罕露面　媳婦郭碧婷冇影

向華強於16號迎接74歲，和妻子陳嵐（向太）在杭州舉辦生日宴。有網友指認細仔向佑出現，但是曝光的照片中，沒有向佐、郭碧婷的身影。



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據大陸知名設計師沈墨在社交平台曬照，向華強和妻子陳嵐在杭州慶生並宴請親友，他更在台上高歌，宴會現場以燭光晚餐的形式布置，氣氛華麗典雅。照片中，與陳嵐同檯站著鼓掌的戴眼鏡男子，被網友指認疑似是細仔向祐，過去在香港鬧出毆打的士司機事件，被判入獄半年，向家鮮少提起這位細仔。

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向華強與陳嵐形影不離，慶生時一起吹生日蛋糕的蠟燭，夫妻情深。然而他們的孩子向佐婚姻日前被狗仔爆料出軌，郭碧婷生下二胎兒子「龍眼」後，向華強夫妻倆曾來台慶祝出生滿百日，不過兩人在杭州的生日宴，大兒子和兒媳婦沒有現身。全家拍大合體的照片，是年初1月、慶祝陳嵐、郭碧婷生日。

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