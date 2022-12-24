丫頭詹子晴結婚2年呻「離幸福好遙遠」IG罕放負：真的太多不快樂

撰文：ETtoday
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台灣藝人丫頭（詹子晴）經營副業有成，2020年與交往9年的王惟立登記結婚，一向給人正面、樂觀形象的她，近日卻難得透露負面心聲：「今年真的是太多的不快樂，讓我覺得離幸福好遙遠。」所幸，她之後和好友一起出遊，感受到快樂與幸福，想法也跟著有所改變：「那天起我就決定不要再讓不快樂困住自己。」

丫頭今年7月控訴旗下藝人照片遭到其他電商冒用，聯同森田召開記者會表示已經蒐證，將請當地律師提告；11月初又遇到奶奶、台灣前警政署長王卓鈞的妻子賴兆琳離世噩耗，身為長媳的她當時悲痛表示：「下輩子我會珍惜時光、好好孝順，彌補這輩子我的不足。」

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雖然丫頭並未明說是否因為這些事影響，但她日前同步透過FB、IG訴心聲，坦言今年「真的是太多的不快樂」，讓她覺得距離幸福好遙遠，不過她也表示：「有的時候是自己困住了自己，其實快樂的鑰匙一直都在自己手裡，要不要快樂，是可以選擇的。」她認為，不開心是一天，開心也是一天：「那為何遇到負面的事情要選擇不快樂的面對呢。」

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「一些小日常小美好，我們就好好的擁有當下的幸福吧。」會有此領悟，源自於某天丫頭安排了出遊行程：「在我困住自己一段時間後，某一天安排了和一群有趣的朋友去露營兩天一夜。」期間，她和好友一起搭車、煮火鍋、唱歌等等，深夜還一起和眾人看星星，當下的一切都讓她感到無比快樂和幸福。

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為此，丫頭想法頓時有了改變：「原來當我們聚在一起，一起享受當下的幸福，就是最美好的回憶。那天起我就決定不要再讓不快樂困住自己。」她也決定將這些細節一一記錄下來：「不管照片還是影片都是讓我快樂的養分。」貼文引來不少粉絲留言附和「每天都要開開心心」、「妳最棒了，我永遠支持妳」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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