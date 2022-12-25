「最美阿婆」波姬小絲57歲極凍齡　拍《青青珊瑚島》被逼做這件事

少女時代就在全球各地廣受歡迎的波姬小絲（Brooke Shields／布魯克雪德絲），雖已57歲，仍美豔且更增霸氣，近日還受邀為「NEWBEAUTY」拍攝封面，吸睛程度完全不比年輕一大截的當紅名模遜色。她將在近期推出個人紀錄片，也積極經營podcast節目，日子過得相當充實。最新一集的節目，還特別邀請當年與她一起主演《青青珊瑚島》（The Blue Lagoon／藍色珊瑚礁）的Christopher Atkins（克里斯多夫亞金斯），揭露當年拍片時，劇組超想讓他們兩個戲外交往、好炒話題，幾乎不擇手段。



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《青青珊瑚島》是波姬小絲青春期最賣座、轟動的代表作，雖然她那時尚未到法定成年的歲數，片中卻有少男少女的裸露激情戲，當時曾引發爭議，事後雖有報導稱她的裸戲都由替身代勞，尺度還是嫌太大膽，而她和Christopher Atkins當時被塑造成戲外也互相有好感、關係曖昧，其實是導演在前往外景地斐濟前，就在Christopher Atkins的房間貼了波姬小絲的照片，想要激出他對波姬小絲的愛意，波姬小絲則抱怨，當初自己還是個14歲的小女生，沒什麼和年輕男孩相處的經驗，就已經覺得有點尷尬了，大人還這麼逼人，其實她是很不喜歡被勉強的個性。

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看似佔便宜的Christopher Atkins表示，《青青珊瑚島》是他第一次拍電影，那時也才18歲，反而波姬小絲已經在娛樂圈待了好一陣子，也夠知名，幸好她對他這個「新人」態度是很好的，儘管大人們的操作方式讓他們頗為難。波姬小絲和Christopher Atkins也認為，現在的影圈環境，不可能再拍出《青青珊瑚島》這樣的片子，光是他們真的捕魚就會被認為傷害動物，還有清涼大膽的尺度，恐怕會被一堆抗議弄得拍不下去。

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