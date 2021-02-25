《勝利號》影評︰角色專為宋仲基洗白而設？韓片再證具荷李活級數

撰文： 劉小菲 最後更新日期： 2021-02-25 00:30

2月5日在Netflix上架的韓國電影《勝利號 승리호》在網路討論聲量沸沸揚揚，最被廣受好評的肯定是韓國的特效技術，根本是讓我們連車尾燈都看不到。最重要的是，不知道是個人感觀問題或是製作團隊有這個想法(?!)《勝利號》大概有87% 根本是為了洗白宋仲基吧？(驚)。

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電影中，宋仲基飾演的泰浩，原本是跨國集團UTS的首席指揮官，卻在一次任務中因為憐憫心大爆發而收養了地球小女嬰純伊。一直將純伊藏在豪宅中細心養育長大，可是UTS集團總裁是不容許這樣的事情發生的，畢竟在這個悉心打造的太空殖民地上，只有在總裁許可下才可以成為公民，而這樣的機率值是5%。

當泰浩的行為被集團發現後，隨即被打入已經黯淡的地球，立即面臨經濟困境與非法公民的身份，過去從來沒有為生活煩心過的泰浩的人生等於瞬間從天堂落入地獄！消極的他最先想到可以快速賺錢的方法就是在酒館和其他的非法公民們下賭盤贏獎金。

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此時小女嬰已經長大成一個小女孩正乖巧地伏趴在泰浩的腳邊寫著習字簿，偏偏這晚一個意外的太空垃圾無預警的墜落在地球上爆炸，純伊生死未卜，就算泰浩向政府機關求助，也必須支付高昂的費用，政府才願意出動太空艦協助尋找。從此泰浩成為勝利號的駕駛員，只要勝利號一休息停靠，他便立即帶著值錢的物品到墜落物研究所倉庫尋找純伊的屍體，就算光著腳也不在乎…

純伊生死未卜，就算泰浩向政府機關求助，也必須支付高昂的費用，政府才願意出動太空艦協助尋找。（影片截圖）

《勝利號》故事設定在2092年地球已經森林消失、沙漠蔓延，UTS集團幫助人們在太空中重建家園，但只有少數人能被選中。沒有被選中具有合法公民身份的非公民者為了謀生，進而加入太空清潔船負責清除太空垃圾，勝利號便是其中的一艘…UTS創始人James Sullivan在記者發表會上宣佈將執行火星殖民地計劃，並且將會以「烏托邦」理念篩選合法公民，這時一名記者詢問那仍在地球上的人類該怎麼辦？以及太空中的垃圾、壽命已盡的衛星、廢棄的太空船廢料…勝利號在宇宙清理船界是響叮噹的人物，他們由年輕的船長老張、刺青佈滿全身的小朴、沒有穿鞋的駕駛員泰浩和被修整過的機器人巴博斯所組成，戰鬥力堅強，時常突然襲擊出現搶走別的太空船的垃圾換取報酬。

這天，泰浩在一艘廢墟般的太空車內發現了一個小女孩，但其他成員一看到小女孩後便驚嚇的躲起來!! 原來這幾日新聞連番播報著UTS正高額懸賞尋找一名小女孩，外表可愛天真的桃樂絲，實際上是身體內有著巨大爆炸威力的氫彈的機器人。泰浩心生一計，即然UTS也要她、黑狐黨也想要她，那麼就喊出了200萬美金做為贖款，希冀能透過這筆金額給付政府搜尋純伊的費用…

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《勝利號》的故事就是這樣展開的…桃樂絲被UTS通報為具有極高威脅性的氫彈，卻有著「超能力」可以讓勝利號內唯一非有機的綠色植物成長並且結出果實; 稚嫩的聲音和努力拿著畫筆畫下勝利號的每一位船員，逐漸與大家打成一片…原本船員們因為恐懼而和桃樂絲保持著距離，但也因為桃樂絲的天真慢慢喜愛上她，200萬美金和桃樂絲是天秤的兩端，有著鉅額欠款的勝利號，以及急需高額費用來搜尋純伊的泰浩，夥伴們間又該怎麼取捨?

《勝利號》可以讓觀眾一面享受著炫目的特效，同時有著荷李活的故事架構，就算每一環節能被預料，卻又讓人捨不得按下暫停鍵，這就是韓國電影的魅力吧!!

【本文獲「恰恰愛啾咪」授權轉載。】