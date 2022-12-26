「30歲處男」町田啟太結婚！韓籍老婆超靚女　一個角度撞臉鄧麗欣

【町田啟太結婚】32歲日本男星町田啟太結婚了！以BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的他，2年前被爆出熱戀南韓籍女星玄理，但雙方皆未證實，沒想到時隔2年，25日兩人透過經紀公司宣布結婚消息，震驚日網。



根據日媒報導，町田啟太和玄理雙方經紀公司25日發出官方聲明，寫下「在合作電影後，成為彼此互相支持的夥伴，以結婚為前提交往」，並承諾「未來也會為了成為更好的人、更好的演員而努力」。此前，町田啟太與玄理2017年曾合作拍攝電影《終點站》（終着の場所），當時2人就曾傳出曾一起到美國洛杉磯過聖誕節，如今間接證實兩人5年前就開始交往。

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玄理現年36歲，是在東京出生的韓籍演員，雙親都是南韓人，精通日、英、韓語，2014年主演電影《聽見水的聲音》拿下第29屆高崎電影節新人女演員獎，曾出演《全裸監督》、《間諜之妻》、《與你在世界終結之日》等作品。

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