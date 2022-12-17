陳喬恩晚婚「不為迎合他人而改變」　直稱：姐43歲才結婚怕什麼

陳喬恩和老公Alan（曾偉昌）夫妻攜手上內地綜藝《妻子的浪漫旅行6》，節目中談到40歲後才結婚，但她分享自己心態「不為迎合他人改變自己」。



陳喬恩在節目中說道：「我真的是那種，我覺得我為什麼要去改變自己，然後去迎合，就因為我是大齡剩女嗎？就因為我40歲還沒有結婚嗎？」

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談到有些30+的人會哀嘆「我都沒有遇到對的人、不期待了、放棄了」，她霸氣直說：「姐43歲才結婚，怕什麼」，認為不要放棄，永遠對婚姻抱著一個憧憬，「無論你幾歲，當你遇到的時候就要抓緊，因為人只能活一次，而且可能真愛只會來這麼一次，錯過了沒了。」

按圖看陳喬恩和老公Alan（曾偉昌）兩人甜蜜畫面！

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網友對於陳喬恩的分享也持各種不同看法，有網友認為是因為陳喬恩有顏有錢所以不怕，也有網友大讚她「說得對」，或是有網友表示「單身也很快樂，順其自然吧」。

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