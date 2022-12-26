BIGBANG合約結束「太陽離開YG」聲明被網民嘲：離開了但又沒離開

BIGBANG的太陽今天傳出離開YG娛樂，稍早公司發出聲明，表示太陽將成為YG旗下另一品牌「THE BLACK LABEL」的藝人，開始嶄新的演藝事業。



YG坦言，知道有很多人都在等待BIGBANG的團體活動，公司會持續朝這個方向努力。未來太陽依舊是YG的家人，同時也仍是BIGBANG的一份子。

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網友看完這篇公告直呼傻眼，揶揄太陽只是從右邊大樓搬到左邊大樓：「我離開了但我又沒離開。」只能說差點被相關標題嚇到。

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