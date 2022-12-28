53歲張可頤罕曬家中內部照片　飯廳夠大擺到10人餐枱兼有花園BBQ

53歲張可頤近年減少幕前演出歎人生，只不時中港兩邊跑接騷，近日她與鄧萃雯、佘詩曼亮相內地演技真人騷《無限超越班》，重演無綫（TVB）經典劇集《金枝慾孽》，不老美貌令網友大讚美魔女！

張可頤皮膚狀態好好。（張可頤微博圖片）

在幕前打滾多年的張可頤早已儲到不少錢，轉型幕後做老闆，在內地開設經理人公司「涵耀星際」升呢為CEO，提攜新人陳涵林。近日迎來聖誕，張可頤不愁寂寞，同家人一起度過這個普天同慶的日子。一向低調的張可頤罕有在微博曬出家中照片，張可頤家中設計現代簡約，飯廳有足夠位置擺放一張超大、足夠10人坐的白色餐枱，更擺到聖誕樹。此外天花板又有玻璃吊燈，牆上掛有不少照片，品味不錯。

張可頤罕有曬出家中內部照片。（張可頤微博）

另外，張可頤原來是潮牌BEARBRICK粉絲，家中擺有至少16隻BEARBRICK公仔，部分公仔一隻都要過千元。此外，張可頤又在花園燒烤，花園打理得十分企理，張可頤同家人朋友舉杯暢飲，度過一個愉快的聖誕節。她發文指：「聖誕節特別鬧，鄰居請體諒。。。🍽🎄🍾🍷🦃✨ ​」

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張可頤一向不愁生活，從不時曬出的片段中可見她生活悠閒，自立自強，早已上岸。網絡上一向有消息瘋傳張可頤曾兩度拒絕嫁億萬富豪，又指她從親戚繼承一億遺產，雖然只屬小道消息，張可頤從未正面承認，但可見外界對張可頤優悠生活的羨慕及嚮往。

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