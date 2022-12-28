色情網站盤點2022裸戲《金髮夢露》玩3P《白蓮會》跌巨雕都上榜

演員為藝術而犧牲，總是容易成為被關注的焦點。歐美演員相較於華人，對在銀幕上寬衣解帶的態度更大方，只是覺得劇情需要，通常會配合照辦，因而每年都會有色情網站選出全年度最出色的裸戲，今年則有安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）的《金髮夢露》（Blonde）、艾瑪科林（Emma Corrin）《查泰萊夫人的情人》（Lady Chatterley's Lover）等被點名。



來自古巴的性感美女安娜迪艾瑪絲，向來不怕為戲裸露，雖然在《007：生死有時》（No Time to Die）裡只需穿著火辣、展現打鬥身手就讓全球觀眾大感驚豔，其他導演可沒浪費她的傲人身段，她在《金髮夢露》裡扮演經典女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），編導透過一場又一場安娜的裸戲突顯夢露生前被男性剝削的可憐，引發頗大爭議，安娜不只要露出胸前兩點，還有被誘騙玩3P、為美國總統口交的大膽演出。

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原著就已經因為情色描述遭禁多年的《查泰萊夫人的情人》，每次被影像化，男女主角總免不了一定程度的裸露，最新電影版由《王冠》（The Crown）中的「年輕戴安娜王妃」艾瑪科林主演，她與扮演農場看管員的積奧干奴（Jack O'Connell）在書中最經典的「雨中裸奔」一段，全身一絲不掛、3點全露，相當大膽，讓觀眾看得臉紅，在年度最精彩的裸戲中佔有一席。

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HBO劇集一向尺度寬廣，尤其近年在美國大熱的《毒癮女孩》（Euphoria），一反過去青春劇多半在裸露都還會保留底線，此劇除了掛頭牌的女主角Zendaya之外，其他年輕新秀演員幾乎都有過大膽的裸體鏡頭，今年播出的第2季，前兩集就有薛妮史維尼（Sydney Sweeney）的露兩點激情畫面，第3集則輪到帥氣男星亨利艾肯貝瑞（Henry Eikenberry）在淋浴室的場面中正面全裸，以往美國演員對這種的尺度也會猶豫再三，沒有歐洲演員爽快，但《毒癮女孩》就是以大膽爭議著稱，敢接演的人都已經做好心理準備。

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即使是已經在演藝圈早就有一定知名度和地位的《分歧者》（Divergent）系列男主角迪奧占士（Theo James），今年在HBO的劇集版《時空旅人之妻》（The Time Traveler's Wife）、《白蓮會》（The White Lotus）第2季，也都有全裸的畫面，還引起觀眾的討論，最後他才承認在《白蓮會》裡是戴上假陽具入鏡，而且「尺寸愈大愈好」，果然也擠入年度最佳裸戲的名單。

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