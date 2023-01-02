22歲小鮮肉一個角度激似Tyson Yoshi　真身原來係爆肌運動員

【吳霏／聲林之王】自2017年起，嘻哈音樂逐步席捲華語樂壇，不僅當時的K-hip hop影響甚巨，從主流的Jay Park再到以〈It G Ma〉響徹陷阱世界的Keith Ape所帶給樂迷深刻印象外，在台灣，也受到火熱單曲〈走到飛〉的影響，令這段期間驅使不少群眾投入音樂創作，藉由嘻哈音樂表達自己的心聲，而這，也給了今番所要對談的人物「吳霏／FEI」十足大的啟發。



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作為《聲林之王》的劍齒虎，吳霏詮釋出自己狂妄的舞台野心；也作為《全明星運動會》的矚目焦點，他憑藉過人的天賦，幫助隊伍拿下一場場的勝利。但在這些優異的表現、並逐步吸引群眾關注之時，他卻對我說道「我認為大家好像還不太認識吳霏的音樂。」這不禁讓筆者好奇，怎麼一位大勢歌手有著這樣的想法呢？我便整理了思緒以及問題，在40分鐘的時間內與他對談，而這一切，就先從他動筆創作的源頭聊起…

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「驅使我動筆的關鍵，是因為我運動員的身份」

運動員出身、來自台中的吳霏，在2018年逐步在網路釋出音樂並引起群眾關注，而從小時後便沈浸於韓國嘻哈的他，在嘻哈選秀節目《Show Me The Money》中發現對hip hop音樂的熱愛，包括Jay Park、Zico等人都逐漸成為他十足欣賞的對象，但在聆聽音樂的過程，為何也想動筆、創作出屬於自己的音樂，他聊到是與當時的身份有著密切關係。

「不得不說，儘管一開始我想要做音樂的心，可能是想耍帥，但真的驅使我動筆的關鍵，是因為在我運動員的身份下，有很多自己的心情以及壓力需要抒發，但我不會想跟教練抱怨、或者向朋友訴苦，因為這樣做也無法解決我的煩惱，所以我就用寫歌的方式來表達我的情緒，而且寫歌也能幫助我整理我的想法，所以從那個時候開始，我便開始有了寫歌的習慣，也用音樂記錄下我的每一個階段。」

開始習慣用音樂記載心情，藉由bpm落在90-110間的old school節奏下填入歌詞，是吳霏那時候最感受到舒服的方式。而在創作上影響很大的歌手，包括頑童MJ116、蛋堡以及國蛋等人的音樂，都給了他很多的養分，但倘若是論及給他最多能量的作品，吳霏不假思索地講到來自E.SO的作品——〈冒險王〉。

「我覺得《冒險王》給了我很大的能量，因為這一張除了是我old school的起源外，E.SO 寫詞的感覺，也是我很喜歡的創作方式，像〈自己都不自己〉就是用一種很口語化的感覺，去表達他想要傳遞的意思，而這也影響了我很多，像以前很多歌曲的名字，都是用我的口頭禪來命名。」

習慣舒服的音樂，大於重節奏的生活BGM

既熱血又激昂的運動賽場，無不讓觀眾興奮以待，並期待看見支持選手在比賽中，十足展現發光發熱的一面！而搭配上此些場景的背景音樂，自然會讓人聯想起重節奏的EDM或者緊湊的嘻哈作品，只是在我好奇，曾有著運動員身份的吳霏在聆聽音樂時的習慣，是不是都是選擇很turnt up的氛圍時，他便提及自己的「反差很大」。

吳霏講道，儘管在健身、運動時候會聆聽重節奏的音樂，但其實一當戰鬥完回到家，他更傾向的風格反倒是R&B和lo-fi居多，而他所聆聽音樂的習慣，甚至也偷偷反應在《Not Bad》這張專輯上，也是他為樂迷安排下的一個彩蛋。

「為什麼《Not Bad》裡面會有著不同曲風的音樂？從前面三首比較重的節奏，再到中間比較柔的一些，後來再接著流行一點，最後則是用〈各就各位〉把氛圍帶起來。這樣的“3331”排列，其實是我很喜歡的起承轉合，包括參考每首作品的bpm去排列，將《Not Bad》的歌序，形塑成我每天從早到晚的聽歌習慣。」

「講情感的東西，對我來說比較困難」

在釋出首張專輯《Not Bad》前，據悉吳霏已創作多達50幾首的音樂，但最後會精選這十首、並以 “3331” 的歌序呈獻給樂迷，是因為非但這十首音樂是屬於比較完整的作品外，他也想透過自己的第一張專輯，向群眾展示自己多元的面向。

只不過為了達成這個想像，吳霏也自我突破了許多事情。

「對我來說情緒比較滿的作品，創作上會比較容易，而在《Not Bad》中最難的，絕對是中間幾首，要投入進很多個人情感的音樂，因為我不是一個很能把心裡話，或者是把感性的一面在作品裡頭表現出來的人，而在創作〈But I〉、〈Keep Fallin〉和〈信任遊戲〉時，我就要一直去探索自己不同的一面，因為我就是比較直接個性的人，所以要講情感的東西，對我來說比較困難一點。」

在《Not Bad》上，吳霏 嘗試跨越心理的坎，不僅是大家所熟知的爆炸形象外，也想用貼近心裡的一面，令樂迷感受到不一樣的自己。但隨著自己突破的過程，同樣也觸及他自己心中很深沈的一面，而收錄在其中的〈But I〉，正是讓吳霏挖掘出自己很多情緒的作品。

「我其實很排斥抒情歌，但那時候公司希望我能寫一首比較主打的音樂，儘管沒有限制我主題，但我想說，既然要流行、那就流行到底！所以我就把我對於愛情的價值觀寫進〈But I〉裡頭，認為一個男人的擔當，就是要先有錢、才能再有愛情，但因為我沒有這樣的經歷，所以就看了很多的電影。沒想到在我投入越多這樣子的情緒去創作的時候，我反而被那個情緒給影響，讓我自己發現到，其實我是很在意那些事情的。」

雖然吳霏說到自己不習慣吐露自己心裡的一面，卻有一首未收進《Not Bad》專輯中，卻早已令粉絲們口耳相傳，希望能夠發布正式版本的深沈作品－〈白日夢〉。吳霏說到自己很喜歡這首音樂，雖然當時也強烈地希望〈白日夢〉能收錄進專輯裡頭，但礙於不夠完整的關係，使得〈白目夢〉成為了《Not Bad》的遺珠，但儘管如此，卻絲毫不減吳霏對它的喜愛。

「我會這麼喜歡這首音樂，是因為我有一位很好的朋友，他被家裡賦予了很多的期待，所以那時候所感到的疑惑、壓力就很大，便逐漸產生了憂鬱症的跡象。而當我和他一起相處，發現面臨到這個情況的時候，我就想說能創作一首歌來記錄下當下的情況，所以就寫下了“他們叫我別做白日夢，找一點實際的事去做，清醒點、快振作，找份穩定工作但熱情已熄火”的歌詞，來形容這個難受的狀況。」

「我這張專輯的目的性，就是展現所有我能做的事情」

自2019年在《聲林之王》節目上一鳴驚人，再到而後於《全明星運動會》展現才華，雖然令他逐步獲得關注，但那時候也有個問題浮現於吳霏心上，那就是認為群眾不太認識自己的音樂，這便與他決定踏入樂壇的初心有所違背。

「我會決定參加《聲林之王》，不僅是因為我決定認真投入做音樂，也是要讓我的家人、朋友看到我的決心。我all in進來做音樂，我想要成為一名歌手盡情表演。」

「在這三年間，很多人可能從《聲林之王》音樂比賽上認識我，或者是《全明星運動會》知道我，但我認為大家好像還不太認識吳霏的音樂。所以這張《Not Bad》，就是我18歲到21歲的總結，是我每一個階段的紀錄。而專輯的目的性，是想讓大家認識我各個不一樣的面相的我，除了可以饒、可以唱外，還可以演。我想要盡力展現我能做的事情在《Not Bad》裡面。」

不論是用《Not Bad》介紹自己，抑或者在創作過程中尋求突破，吳霏無非將曾經運動員的心態，投入在音樂創作。而《Not Bad》作為“自我介紹”的序曲，他也表示自己也將在個人第二張專輯上表現出更多的訊息，想和有了共鳴、連結的聽眾們來敘述自己的所見所聞，以及一些想說的故事。最後，吳霏也興奮向我說道「雖然這張專輯叫做《Not Bad》，但我不只是《Not Bad》。」藉此看來，吳霏貌似已蓄勢待發在第二張專輯上，而力求突破的他、又會有怎樣的新動作？就待這位強勢能量來為我們展現。

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