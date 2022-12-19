64歲健身奶奶：「只會和小鮮肉交往」　力證有肌肉的女生也很漂亮

「有心不怕遲」，打扮與興趣也同樣。澳洲一位64歲奶奶Lesley Maxwell，從48歲才開始鍛鍊身材，至今持續運動超過20年，更成為健身教練及網紅，IG有超過10萬位追蹤者！不過過程卻一點也不容易，為了維持身材，Lesley從不吃加工食品，只吃營養豐富的食物，還會自己種植蔬果來吃，一起來看看她的故事吧。



澳洲一位64歲奶奶Lesley Maxwell，從48歲才開始鍛鍊身材，至今持續運動超過20年，更成為健身教練及網紅。（IG @lesleymaxwell.fitness）

這位64歲奶奶Lesley Maxwell雖然踏入老年，外表看上去卻絲毫沒有老態。身體肌肉線條分明，幾乎沒有贅肉，甚至比年輕人更要健壯。育有3位孫兒的她除了照顧孫子，現時人生最大的樂趣就是健身。除了日常教導學員，Lesley每週也會固定運動 5 天，每次 1 小時，包括：硬舉、深蹲、仰臥推舉和腹部鍛煉等高強度訓練，更會拍下健身過程並分享到IG。

這位64歲奶奶Lesley Maxwell雖然踏入老年，外表看上去卻絲毫沒有老態。（IG @lesleymaxwell.fitness）

其實Lesley是由40歲才開始訓練的，她本身是從事推銷和化妝師工作，在和前夫離婚後曾經一度陷入抑鬱，剛好在電視上看到一個健美比賽的宣傳活動後受到激勵，翌日便報名開始健身，從此瘋狂地愛上了這項運動。Lesley在48歲時正式成為一名兼職私人健身教練，在49歲時贏得人生中的第一場健美比賽，那份滿足感令她不能自拔，其後她決心全心投入健身行業，至今已獲得大約30個獎牌。

Lesley是由40歲才開始訓練的，她本身是從事推銷和化妝師工作，在和前夫離婚後曾經一度陷入抑鬱。（IG @lesleymaxwell.fitness）

Lesley形容健身能令自己身心變回年輕，找回自信及昔日「性感的自己」，而且她在開始健身後更結識了不少小鮮肉，現時更揚言「只會和比自己年輕的男士交往」，其現任男友更比她年輕13年。不過Lesley笑言健身遇過最大的阻礙便是孫女曾投訴「嫲嫲Post在IG的照片太過性感」，希望她刪去一些過份火辣的泳衣照，Lesley起初也有順從孫女，但後來再仔細想想又重新上載，全因自己童年時很喜歡同男生們打賭，指自己可以舉起比他們更多的東西，但回家後其母卻告訴她「男生們不喜歡有肌肉的女生」，現在她希望證明給他人看，「有肌肉的女生也可以很漂亮」。