53歲凍齡婆婆特別吸引小鮮肉？月食150隻雞蛋練11字腹肌、人魚線

【凍齡美魔女】隨著歲月流逝，難免發現衰老跡象，令人不禁概嘆當年。不過，英國一位53歲的單身婆婆則人老心不老，每日刻苦鍛練自己，不僅看不出真實年齡，身材更加豐滿堅挺，擁有結實的腹肌和人魚線，連年輕男生也對其傾心。到底她是如何做到呢？



【凍齡美魔女】53歲的Andréa Sunshine看來相當健碩。(IG@andrea__sunshinee)

【凍齡美魔女】她每日都會做至時3小時運動。(IG@andrea__sunshinee)

年輕追求者無數、大部分是小鮮肉？

有說女生踏入30歲，魅力便會隨年月下降。然而對住在倫敦的Andréa Sunshine而言，歲數只是藉口，只要好好把握時間，依然可以保住年輕。她透露，即便年過半百，仍常獲大量男士青睞，被邀約外出約會，「年輕男生鍾情好看的成熟女生，故我常能夠吸引他們。」她表示追求者大部分都是介乎30至35歲的男生，有些更只得25歲，她幾乎都能誕下他們。

不過，Andrea對狂蜂浪蝶興趣不大，指做健身時不愛被打擾，只想專心做運動。她亦想透過自己的經歷和努力，鼓勵不少年紀大的女生，即使婚後要照顧家庭，也可同時維持魅力，甚至讓自己變得更美。

【凍齡美魔女】Andrea被封為「健身嫲嫲」。(IG@andrea__sunshinee)

在身材管理方面，Andrea可說是極致，全身看來結實，各部位都是肌肉，更擁有不少女生們羨慕的腹肌及人魚線，被封為「健身嫲嫲」。這些都不是與生俱來，特別對年紀大的Andrea而言，需花更多心力和意志去完成目標。

每日健身3小時

她每日都會花至少3小時，到健身室先做心肺鍛鍊，再做重訓，有時間的話，一做便是8小時。她形容每次就像「遊歷一次迪士尼」般辛苦，不過都會樂在其中，「照顧自己是個自愛的行為，我隨時間學懂這個道理。」

【凍齡美魔女】Andrea每個月都吃150隻雞蛋。(IG@andrea__sunshinee)

每個月食150隻雞蛋練肌肉

她亦表示，會同時注意飲食健康，除了避免吃脂肪及糖分，轉食沙律和蔬菜，特別是營養豐富的西蘭花，還會遵照營養師建議，每個月吃150隻雞蛋及約9.53公斤番薯，以攝取蛋白質來練出肌肉，並為身體肌肉提供能量。雖然她每日都吃6至8餐，每日攝取約3,500卡路里，較一般成人為多，不過由於她經常長時間健身，故需要吸收更多卡路里。而一般人的話，則要事前先咨詢營養師意見。